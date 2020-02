Présence des femmes : quand le Super Bowl fait la leçon aux Grammy

L’industrie musicale a-t-elle enfin atteint l’équité tant souhaitée? Mmm… Pas si vite.

Oui, le triomphe de Billie Eilish est historique. En remportant les petits Gramophone pour la chanson de l’année (Bad Guy), l’enregistrement de l’année (Bad Guy), l’album de l’année (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) et celui de la révélation, la jeune Américaine a été la première femme à réussir ce carré d’as aux Grammy et, du haut de ses 18 ans, la plus jeune artiste de l’histoire à le faire. Seul Christopher Cross avait réalisé le même exploit à l’âge de 29 ans, en 1981.

De plus, Billie Eilish a ajouté le Grammy du meilleur album pop (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) à sa récolte, soit une statuette de moins que le record pour les artistes féminines appartenant conjointement à Beyoncé (2010) et à Adele (2012), qui en avaient chacune remporté six.

Billie Eilish, avec les cinq prix Grammy remportés au gala de 2020 Photo : Getty Images / Alberto E. Rodriguez

L’autre favorite de la soirée, Lizzo, n’est pas repartie les mains vides, remportant trois trophées : meilleure prestation pop individuelle (Truth Hurts), meilleure prestation R'n'B traditionnelle (Jerome) et meilleur album urbain contemporain (Cuz I Love You).

La chanteuse Lizzo, nommée dans huit catégories, dans le numéro d'ouverture du gala des prix Grammy Photo : Reuters / Mario Anzuoni

On le répète et on le souligne à gros traits : il s’agit d’une année exceptionnelle pour les femmes. Mais peut-être aussi une année éphémère... Les nominations des Grammy sont tributaires de la production annuelle. Il est plus que probable qu’aucune des artistes en lice cette année ne soit sur les rangs l’an prochain. Bref, il n’est pas dit que le rayonnement féminin sera aussi important en 2021.

D’autant plus que l’Académie est aux prises avec un problème de taille depuis l’exclusion de sa présidente sortante, Deborah Dugan, quelques jours avant la cérémonie de remise. La première femme à être nommée à ce poste a depuis répliqué avec une poursuite et une foule d’allégations, allant de l’inconduite sexuelle aux manipulations de vote. Peu importe l’issue de cette affaire qui se réglera devant les tribunaux, les Grammy en sortiront amochés comme jamais. On parle ici de crise existentielle.

Place aux femmes

Les dirigeants de la National Football League (NFL) ignoraient tout des drames internes des Grammy quand ils ont annoncé, au mois de septembre dernier, que Shakira et Jennifer Lopez seraient les vedettes du spectacle de la demie du 54e Super Bowl. Leur décision était logique. Quoi de mieux qu’un Super Bowl présenté à Miami pour placer sous les réflecteurs une vedette internationale colombienne et une Américaine aux racines portoricaines?

N’empêche, on ne pourra accuser la NFL d’opportunisme tant elle a offert sa tribune la plus importante aux femmes depuis une décennie.

Dans un contexte où la place faite aux femmes dans l’industrie de la musique – et ailleurs – demeure un combat constant en 2020, on note qu’il y a eu autant de têtes d’affiche féminines que masculines en vedette au spectacle du Super Bowl lors des 10 dernières années : Madonna (2012); Beyoncé et les retrouvailles avec ses collègues de Destiny’s Child (2013); Katy Perry (2015); Lady Gaga (2017); ainsi que Shakira et Jennifer Lopez (2020).

Beyoncé a réuni Michelle Williams et Kelly Rowland, ses partenaires de Destiny's Child, le temps d'une performance au Super Bowl en 2013. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Ajoutez à cela le fait que l’étoile incontestée des Black Eyed Peas est Fergie – elle a presque volé la vedette avec Slash, en 2011 –, que Beyoncé était présente avec Coldplay en 2016 et que Nicki Minaj, M.I.A. et Missy Elliott ont secondé Madonna et Katy Perry lors de leurs prestations respectives, et on comprend que ce n’est pas d’hier que la NFL a mesuré l’apport inestimable des artistes féminines à son événement.

Disons que le portrait de 2011 à 2020 est fort différent de celui de 2001 à 2010, quand le spectacle de la demie du Super Bowl célébrait les légendes du rock – U2 (2002), Paul McCartney (2005), The Rolling Stones (2006), Prince (2007), Tom Petty (2008), Bruce Springsteen (2009) et The Who (2010) – dans ce qui ressemblait à un boys club.

Britney Spears en soutien à Aerosmith en 2001; Shania Twain et No Doubt (Gwen Stefani) avec Sting en 2003; Janet Jackson, à parts égales avec Justin Timberlake, en 2004 (le fameux « Nipplegate »)... Voilà les seules femmes en vedette durant la première décennie des années 2000.

Pas vraiment reconnue pour son avant-gardisme à d’autres égards, notamment quant à la sécurité des joueurs en regard des commotions cérébrales, la NFL a su céder le plancher aux femmes au moment où l’industrie du spectacle profitait d’avancées technologiques importantes.

Madonna lors de son spectacle au Super Bowl, le 5 février 2012 Photo : Getty Images / Timothy A. Clary

Il faut revoir la qualité des productions scéniques des dernières années concoctées par et pour les femmes pour s’en convaincre : l’entrée en scène de Madonna avec le Cirque du Soleil, telle une Cléopâtre des temps modernes; la scène lumineuse qui reproduisait le visage stylisé de Beyoncé; l’arrivée de Katy Perry debout sur son fauve, sans oublier son survol de la foule « accrochée » à son étoile; et Lady Gaga qui commence sa prestation sur le toit du stade à Houston avant de la conclure, près d’un quart d’heure plus tard, en captant un ballon de football tout en sautant en bas de la scène.

Productions léchées, chansons rassembleuses, effets visuels spectaculaires, tenues vestimentaires éclatantes, chorégraphies monstres, angles de caméras novateurs, numéros présentés au sol ou dans les airs : les femmes ont redéfini l’essence des spectacles du Super Bowl depuis 10 ans.

Parions qu’on en aura plein la vue, dimanche soir, avec Shakira et J.Lo, au moment où il n’y aura jamais autant de Québécoises et de Québécois les yeux rivés sur leur écran en raison de la présence de Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs de Kansas City.

Et, qui sait? Peut-être bien que Billie Eilish sera la vedette du spectacle du Super Bowl, l’an prochain...