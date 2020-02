Tout ce que vous devez savoir du jour de la marmotte

La tradition veut que, si le rongeur voit son ombre en sortant de son terrier, l'hiver durera encore six semaines. À l'inverse, s'il sort et ne voit pas son ombre, le printemps arrivera bientôt.

Depuis 1887, les Américains se fient à Phil, tandis que les Canadiens préfèrent se fier à Willie. Tradition qui a pris de l'ampleur notamment au Canada, où une dizaine de localités ont leur mascotte locale.

Le tout a débuté avec la sortie du hérisson européen annonçant, soi-disant, l'arrivée du printemps. Lorsque les Européens sont débarqués en Amérique, il se cherchait une bête pour poursuivre la coutume. Le choix s'est arrêté sur la marmotte. Sauf qu'il n'est pas naturel pour elle de sortir si tôt. Normalement, elle dort jusqu'à la fin mars. Il faut donc la réveiller de force pour obtenir sa prédiction.

Selon le biologiste spécialiste de la marmotte Jean Ferron, la bête hiberne environ 5 mois et demi. Le mâle sortira en premier de son hibernation, puisqu'il débute plus tôt et n'a pas de perte d'énergie comme peuvent en avoir les femelles avec la reproduction et l'allaitement.

Leur cœur débat plus ou moins 10 fois par minute lorsque leur température corporelle est de 10 °C.

Leur température corporelle peut varier en moyenne de 6,6 °C à 17,5 °C. Celle de leur terrier fluctue entre 1,9 °C et 6,9 °C.

Cependant, il peut arriver lors de courtes périodes que la température des marmottes grimpe à 30 °C.

En Gaspésie, les gens se fient à Fred la marmotte Photo : Radio-Canada

Son origine

En Europe, le 2 février correspond à la Chandeleur. Les paysans profitaient de cette fête d'origine païenne pour purifier leur terre avec des flambeaux avant de semer. On profitait de l'occasion pour faire des crêpes, symbole de prospérité pour l'année à venir.

Pour les plus religieux, cette journée rappelle la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance. La célébration est surtout à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps.

Dans la culture populaire, lorsqu'une personne a l'impression de revivre un moment passé ou de revoir une personne croisée un peu plus tôt, cette répétition est appelée jour de la marmotte .

Certains cinéphiles se souviendront du film de 1993 avec Bill Murray Le jour de la marmotte. Murray y joue le rôle de Phil Connors, un présentateur météo prisonnier de la ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie, un 2 février.