Trudeau croit que le Brexit n'aura pas trop d'incidences sur les échanges

Justin Trudeau se dit convaincu que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) se fera de façon ordonnée, sans grande perturbation pour le commerce et les investissements canadiens.

Le premier ministre s'est notamment réjoui, vendredi matin, que l'UE et le Royaume-Uni aient évité la menace d'une sortie sans accord.

Depuis minuit vendredi soir, heure de Bruxelles, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'UE.

Les deux parties ont maintenant 11 mois pour négocier un nouvel accord commercial qui devra inclure le commerce, les pêcheries, l'éducation, les transports et d'autres secteurs, afin d'éviter un Brexit dur qui, selon plusieurs observateurs, aurait de graves conséquences économiques.

Dans les faits, le Royaume-Uni reste signataire des accords de l'UE jusqu'à la fin de l'année, et il est donc toujours lié par le nouvel accord de libre-échange canado-européen sur les biens et services – l'Accord économique et commercial global (AECG), entré en vigueur en 2017.

En plus de devoir s'entendre avec l'UE, le Royaume-Uni prévoit aussi de négocier, avant la fin de l'année, une série d'accords commerciaux bilatéraux avec le Canada, les États-Unis, l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

La plus grande menace était un Brexit sans accord. [Les Britanniques] ont évité ça. Ils négocient avec l’Union européenne pour qu’il y ait une transition ordonnée. Nous sommes très confiants que nous allons minimiser toute perturbation pour les investissements et le commerce […] avec le Royaume-Uni. Justin Trudeau, premier ministre du Canada