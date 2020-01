Une soixantaine de crimes ou d'incidents haineux à Québec en 2019

On sait très bien que lorsqu'il se passe quelque chose, ça active d’autres gens, plus on en parle, plus c’est dans l’actualité, plus il y a des gens qui réagissent , souligne le directeur du SPVQService de police de la Ville de Québec , Robert Pigeon.

Il rappelle que le tireur de la fusillade du 29 janvier 2017 a d’ailleurs été fortement influencé par ce qui se passait ailleurs dans le monde.

Quand Alexandre Bissonnette est passé à l’acte, il était beaucoup inspiré d’incidents qui se sont passés aux États-Unis , dit-il.

Lorsqu’il y a des affaires qui se passent qui touchent la communauté musulmane ailleurs dans le monde, automatiquement le SPVQService de police de la Ville de Québec se met en veille. Robert Pigeon, chef du SPVQ

Le directeur du SPVQ, Robert Pigeon Photo : Radio-Canada

Un incident ou crime haineux?

La soixantaine de cas étudiés n’étaient pas tous des crimes haineux, précise le chef de police.

Un incident haineux n’est pas toujours un crime. Un incident peut laisser penser à un caractère haineux, mais ce n’est pas un crime. On n’est pas dans les voies de fait, une menace ou une agression , précise M. Pigeon.

Il ajoute que les policiers du SPVQService de police de la Ville de Québec sont formés pour détecter des gestes de radicalisation.

Plusieurs incidents haineux dans un même quartier, même si rien de criminel n’a été commis, pourraient orienter les policiers.

Nos unités de renseignements criminels vont travailler autour des incidents haineux, vont les enquêter comme si c’était des crimes, même si ça n’en est pas. Et toutes ces informations remontent à l’unité des crimes majeurs , affirme-t-il.

Inquiétudes

Robert Pigeon, qui a assisté, mercredi, à la commémoration de l'attentat survenu il y a trois ans, comprend les inquiétudes manifestées par plusieurs membres de la communauté musulmane.

Je peux les comprendre d’être inquiets, ce n’est pas rien ce qu’ils ont subi en trois ans cette communauté-là. Robert Pigeon, chef du SPVQ

Nous, notre travail, avec notre coordonnateur, c’est de les rassurer, c’est de répondre à leurs questions, ils ont une liaison directe , fait-il savoir.

Il invite d’ailleurs quiconque qui est témoin d’un incident de le signaler au SPVQService de police de la Ville de Québec .

La page Facebook du premier ministre

Ce bilan annuel du SPVQService de police de la Ville de Québec survient alors que le premier ministre François Legault a révélé qu’il avait reçu de nombreux messages à caractère haineux sur sa page Facebook à la suite d’une publication sur la tragédie.

Robert Pigeon s’est fait rassurant. Lorsqu’une personnalité publique fait une citation en lien avec les crimes haineux, ça suscite toujours les passions dans notre société , admet-il.

Il affirme que la page est observée en temps réel afin que la Sûreté du Québec puisse intervenir.