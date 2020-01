La loi sur le vapotage entre en vigueur en Saskatchewan

Le 5 novembre dernier, le gouvernement provincial avait déposé ces modifications à la Loi sur le contrôle du tabac pour réglementer l'usage et les produits liés à la cigarette électronique et au vapotage.

Selon le ministre de la Santé, Jim Reiter, le but de la loi est de protéger les jeunes des risques du vapotage, notamment la cigarette électronique.

Si vous n’avez jamais fumé, ne vapotez pas. Jim Reiter, ministre de la Santé de la Saskatchewan

Après la découverte de plusieurs cas de maladies liés à l’utilisation de cigarettes électroniques en Ontario et aux États-Unis, le ministre Reiter s’était dit préoccupé par le nombre de cas liés au vapotage au moment de déposer les modifications à l’Assemblée législative. Toutefois, aucun cas de maladie pulmonaire n’a été enregistré en Saskatchewan.

La loi satisfait l’Association pulmonaire de la Saskatchewan : c’est un grand jour pour la santé pulmonaire, avec la hausse de la consommation des produits du vapotage dans la province , affirme Jennifer May, la vice-présidente de l’association. Les produits du vapotage créent de la dépendance, sont à la mode et très populaires auprès des adolescents et des jeunes adultes , précise Mme May.