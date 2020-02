Le Super Bowl et la folie de la consommation alimentaire

Le directeur général du restaurant La Cage, à Trois-Rivières, Zachary Beaudoin, se prépare à la journée la plus achalandée de l'année. Pour nous, c’est le fun, parce que justement, il y a une période un petit peu plus creuse après le temps des Fêtes. On est chanceux parce qu’avec les différents événements, on fait quand même de belles journées, mais le Super Bowl, tout le monde est crinqué et on accueille plein de gens , dit-il.

M. Beaudoin s’attend à ce que le restaurant soit plein à craquer au moment du botté d’envoi du Super Bowl LIV. Contrairement aux habitudes, il explique que les consommateurs mangent sur une période allongée pour écouter le match du début à la fin.

C’est cependant tout le contraire pour certains restaurateurs pour qui la demande est plus importante du côté de la livraison. Ceux-ci doivent opérer sur des périodes beaucoup plus courtes, généralement dans l’heure avant le début de la partie et au cours de la mi-temps.

De façon générale, les restaurateurs doivent faire appel à du personnel supplémentaire pour pouvoir répondre à la forte demande.

On fait entrer du personnel supplémentaire. Les gens ne veulent pas sortir : ils veulent continuer à regarder le match avec leurs convives, donc c’est sûr qu’il y a plus de livraisons ce soir-là Kevin Benny, directeur général des rôtisseries Ti-Coq

Les grandes quantités de nourriture qui seront vendues dimanche doivent être prises en compte lors des commandes dans les jours précédents.

On se prépare évidemment d’avance. [...] L’affaire des ailes de poulet ça a diminué un peu , constate pour sa part Stratos Chrisafoudis, le propriétaire des pizzerias Stratos. Les gens sont un peu plus diversifiés aujourd’hui. Les commandes sont un peu plus grandes, par exemple on voit plus de commandes de style familiales ou de groupes , poursuit-il.

À La Cage, on assure que les congélateurs sont pleins pour ne manquer de rien.

Les restaurants s'activent pour être prêts pour le Super Bowl, où la demande est plus grande. Photo : Radio-Canada

Une chose est certaine : tout le monde cherche à profiter d’un événement de cette envergure. Chaque événement est une bonne occasion pour nous de se démarquer et d’aller offrir un produit de plus ou une valeur ajoutée à nos clients. Le Super Bowl ne fait pas exception, on en profite et on essaie chacun de tirer notre épingle du jeu , analyse Kevin Benny.

Depuis quelques années, le Fouquet Morel a décidé de se lancer dans la mêlée. On y prépare 100 plateaux dans lesquels on retrouve notamment des petites saucisses, des hamburgers de porc effiloché et des pilons de canard.

Étant une boucherie, en faisant des mets à cuisiner et en voyant la demande qu'il y avait pour de la nourriture du Super Bowl, je trouvais que c’était le moment parfait pour se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose que je n’avais pas vu ailleurs , indique Guy Francoeur, sous-chef cuisinier de l’endroit.

Le fait d’avoir un nombre prédéfini, ça nous permet de produire pour cette quantité de plateaux et puis après ça, on n’a pas de pertes qu’on met dans le comptoir et que nous n’aurons pas réussi à vendre parce nous allons en avoir trop fait , poursuit-il.

Des ailes de poulet à la tonne

Des ailes de poulet. Photo : Associated Press / Matthew Mead

Le menu de ce genre d'événement comprend de nombreux classiques, comme les ailes de poulet. Cette année, le National Chicken Council prévoit que les Américains ingurgiteront un record de 1,4 milliard d’ailes de poulet au cours de la fin de semaine.

Parmi les autres incontournables de ce festin, les croustilles et les trempettes. Au total, les ventes de grignotines bondissent de 10 % aux États-Unis lors de la fin de semaine de la finale du football américain par rapport à la semaine qui la précède, selon l’organisme Snacking Nutrition Convenience International.

Les pizzas sont aussi fort populaires. Plus d’un million et demie seront livrées dimanche par Pizza Hut, estime la chaîne.

La majorité de ces produits font depuis quelques jours l’objet de promotions dans les supermarchés.

C’est certain qu’il va y avoir des entreprises qui vont vouloir vendre davantage leurs produits. C’est souvent des produits moins santé. [...] On tente d’aller chercher le fan de football Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie

Ce dernier est d’avis que l’impact le plus réel et mesurable se fait ressentir au sein de l’industrie du service alimentaire. Le Super Bowl est un bon prétexte pour amener des clients dans les restaurants, lors d’une période de l’année souvent moins achalandée, croit-il.

Des dépenses records à prévoir

Selon la National Retail Federation (NRF), l’organisme qui représente l'industrie du commerce de détail aux États-Unis, les principaux achats des Américains liés à la finale de la Ligue nationale de football consistent en de la nourriture, des boissons et des accessoires de fête.

Ce sont en moyenne 88,65 $ qui seront dépensés par nos voisins du Sud pour leurs festivités, selon les estimations de la NRFNational Retail Federation , soit un total de 17,2 milliards de dollars, un record. Il y a dix ans, ces retombées étaient évaluées à moins de 9 milliards de dollars.

Le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois émet tout de même des réserves en ce qui concerne ces chiffres.

Quand on regarde les statistiques américaines, ce n’est pas clair si ces recettes-là sont en suppléments de ce qui aurait été dépensé pour un dimanche normal, dit-il. Du 17 milliards, qu’est-ce qui est généré par le Super Bowl ? Ça, ce n’est pas clair. C’est là que c’est extrêmement difficile au Canada de faire la part des choses.

Selon lui, il n’existe à peu près pas de données semblables au Canada. Il y a des campagnes promotionnelles canadiennes, mais le marché canadien n’est pas aussi mature ou développé pour ce qui est du football américain , note-t-il.

Des cotes d'écoute en baisse

Si on en croit les estimations de la NRFNational Retail Federation , le Super Bowl LIV sera le plus regardé de l’histoire. Plus de 190 millions d’Américains prévoient être devant leur téléviseur pour écouter la partie, dimanche.

Il faut cependant s’attendre à ce que ce nombre soit beaucoup moins important. En 2015, l’organisme prévoyait que 184 millions d’amateurs allaient avoir les yeux rivés sur le grand match. Ce sont finalement 114,4 millions de personnes qui l’ont regardé, faisant tout de même du Super Bowl XLIX l’émission de télévision la plus visionnée de l’histoire aux États-Unis.

Le Super Bowl est autant un événement télévisuel qu'un événement sportif. Photo : Getty Images / Getty/Jeff Zelevansky

Reste qu’après ce sommet, les chiffres ont dégringolé à leur plus bas depuis 2008.

À plus petite échelle, cette tendance tend à se confirmer également de ce côté-ci de la frontière. Après avoir attiré un record de 9,2 millions de téléspectateurs en 2015, l’auditoire est en baisse constante pour s’établir à 5,3 millions l’an dernier. Parions que la présence du Québécois Laurent Duvernay-Tardif pourrait avoir un impact sur les cotes d’écoute cette année au pays.

30 secondes qui coûtent cher

Malgré les fluctuations de l’auditoire, le prix exigé pour une publicité de 30 secondes aux États-Unis demeure stable, mais élevé.

Cette année, le diffuseur FOX demande entre 5 millions et 5,6 millions de dollars américains. Il s’agit d’une hausse de plus de 85 % par rapport à 2010 où on demandait 3 millions $.

De plus, pour la première fois en cinq ans, l’ensemble de l’espace publicitaire pour le match a été vendu aussi tôt que le 22 novembre.