Grèves en éducation : à quoi s’attendre cette semaine

Malgré la reprise des négociations entre des syndicats d’enseignants et le gouvernement de l’Ontario, la situation n’a pas évolué entre les parties et c’est une autre semaine de moyens de pression qui commence lundi. Qui est en grève, où, sous quelle forme?

En bref : grève mardi dans certaines écoles secondaires anglaises et les écoles catholiques, ainsi que dans certaines écoles françaises; grève générale jeudi et grèves tournantes les autres jours de la semaine dans les écoles élémentaires publiques anglaises; grèves du zèle qui se poursuivent.

Syndicat de l’élémentaire

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO/ETFO) représente 83 000 membres, enseignants et professionnels de l’éducation, dans les écoles publiques élémentaires anglaises de la province.

Les enseignants de l’élémentaire devraient à nouveau débrayer dans différentes régions tout au long de la semaine. Photo : Radio-Canada

Le syndicat a déjà tenu deux semaines de grèves tournantes et avait prévenu qu’il allait intensifier les moyens de pression dès le 3 février si des accords centraux n'étaient pas conclus d'ici la fin janvier . L'échec des négociations vendredi signifie que ce plan est enclenché. Cela comprend aussi une journée de grève générale à l’échelle provinciale jeudi.

Les conseils ou autorités scolaires suivants sont concernés :

Lundi : Bluewater, Grand Erie, Halton, Ontario North East, Renfrew County, Superior Greenstone et Trillium Lakelands;

Mardi : Avon Maitland, Durham, Durham Catholic, Hastings-Prince Edward, Lambton Kent, Peel, Rainbow, Thames Valley, Upper Grand et Campbell Children;

Mercredi : Kawartha Pine Ridge, Keewatin-Patricia, Lakehead, Near North, Ottawa-Carleton, Penetanguishene Protestant Separate, Rainy River, Simcoe County, Upper Canada et au Centre de traitement pour enfants d'Ottawa;

Jeudi : grève générale de tous les membres;

Vendredi : Algoma, Greater Essex, Hamilton-Wentworth, Limestone, Niagara, Toronto, Toronto Catholic, Waterloo, York Region, Bloorview, John McGivney Children's Centre, KidsAbility, Moosonee, Moose Factory et le Niagara Peninsula Children’s Centre.

Syndicat du secondaire

La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO/OSSTF) représente quelque 60 000 membres, notamment les enseignants des écoles secondaires anglaises. Le syndicat compte aussi des éducateurs, travailleurs sociaux, employés de soutien, etc. dans des écoles élémentaires, secondaires et privées – y compris de conseils scolaires francophones.

Les enseignants du secondaire ont débrayé une première fois le 4 décembre. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

La FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario prévoit une autre journée de grève générale mardi dans certaines écoles, qui entraînera un retrait complet des services dans les conseils suivants :

Lakehead

Thunder Bay (catholique)

Lambton Kent

Thames Valley

Région de Waterloo

Waterloo (catholique)

Région de York

York (catholique)

Halton

Kawartha Pine Ridge

Cette journée de débrayage entraînera aussi la fermeture de 18 écoles au Conseil scolaire catholique MonAvenir :

École élémentaire catholique Cardinal-Léger

École élémentaire catholique Le-Petit-Prince

École élémentaire catholique Saint-Jean

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham)

École intermédiaire catholique Renaissance (Barrhill)

École secondaire catholique Renaissance (Bloomington)

École catholique Pape-François

École élémentaire catholique Mère-Élisabeth-Bruyère

École élémentaire catholique Saint-René-Goupil (y compris le programme de jour prolongé)

École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel (Cambridge)

École secondaire catholique Père-René-de-Galinée

École élémentaire catholique Jean-Béliveau

École élémentaire catholique Sainte-Marie (Oakville)

École élémentaire catholique Sainte-Anne (Milton-Sud)

École élémentaire catholique Saint-Nicolas

École secondaire catholique Sainte-Trinité

École catholique Monseigneur-Jamot

École élémentaire catholique Saint-Michel

Une vingtaine d’écoles du Conseil scolaire Viamonde seront aussi fermées :

École élémentaire La Pommeraie

École élémentaire Marie-Curie

École secondaire Gabriel-Dumont

Académie de la Tamise

École élémentaire Les Rapides

École secondaire Franco-Jeunesse

École élémentaire Viola-Léger

École élémentaire L’Odyssée

École élémentaire L’Harmonie

École secondaire David-Saint-Jacques

École secondaire Gaétan-Gervais

École élémentaire Patricia-Picknell

École élémentaire du Chêne

École élémentaire Dyane-Adam

École élémentaire Horizon Jeunesse

École secondaire Norval-Morrisseau

École élémentaire La Fontaine

Académie de la Moraine

École élémentaire Paul-Demers

École secondaire Étienne-Brûlé

La grève du zèle de la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario , qui a commencé en novembre, se poursuit aussi à l’échelle de la province.

Enseignants catholiques

L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA) représente 45 000 enseignants de l’élémentaire et du secondaire dans le système scolaire catholique anglais.

L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens devrait être en grève mardi. Photo : Radio-Canada

Le syndicat prévoit une nouvelle journée de débrayage le mardi 4 février dans toute la province.

Les membres poursuivent par ailleurs leur grève du zèle commencée le 13 janvier.

Enseignants franco-ontariens

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), qui compte environ 12 000 membres, représente les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française, tant catholiques que publiques, ainsi que des employés de soutien.

Le conseil d'administration de l’AEFO doit se rencontrer la semaine prochaine. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

L’ AEFOAssociation des enseignantes et des enseignants franco-ontariens poursuit sa grève du zèle, qui est entrée dans sa phase 2 mardi dernier.

Pour l’instant l’ AEFOAssociation des enseignantes et des enseignants franco-ontariens ne prévoit pas de grèves tournantes ou générales, mais le président Rémi Sabourin a indiqué vendredi à Radio-Canada que toutes les options sont envisagées.

Concrètement, la grève du zèle signifie que les bulletins scolaires de la 1re à la 12e année, ainsi que les plans d’enseignement individualisés, seront remis sans commentaires. Les sorties et voyages éducatifs et les activités scolaires et parascolaires (sportives, culturelles, pastorales, artistiques) restent annulés. De plus, les enseignants ne répondent à aucune communication électronique en dehors de la journée scolaire.

Qui est en négociations?

La FEEOFédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario était de retour à la table de négociations, de mercredi à vendredi dernier, sans succès. L’ OECTAAssociation des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens est de retour à la table lundi, et l’ AEFOAssociation des enseignantes et des enseignants franco-ontariens , les 5 et 6 février à Toronto. La FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario n’a pas annoncé de dates prochaines.

Les membres des quatre syndicats sont sans contrat de travail depuis le 31 août dernier.

Selon les syndicats, les discussions achoppent sur les ressources pour les élèves aux besoins spéciaux, la taille des classes, les pratiques de recrutement, la violence dans les salles de classe et les cours en ligne au secondaire, notamment.

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a répété que l'enjeu principal de ces négociations, selon lui, reste les augmentations de salaire que le gouvernement Ford veut limiter à 1 % dans la fonction publique provinciale.

Doug Ford affirme qu'il soutient les enseignants, et qu'il souhaite qu'un accord soit conclu au plus vite. Photo : Radio-Canada

Devant la presse vendredi, le premier ministre Doug Ford a affirmé qu’il soutenait les enseignants. Je soutiens les hommes et les femmes qui travaillent dur chaque jour, et je fais la distinction entre les travailleurs de première ligne et les chefs de leurs syndicats.