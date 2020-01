Jusqu’à 80 cm de neige prévus dans le parc national Jasper en fin de semaine

La route 93, connue sous le nom de Promenade des Glaciers, commencera à recevoir de la neige dès vendredi, et ce, jusqu’à dimanche matin. Parcs Canada a donc décidé de fermer une portion de la route allant de Banff à Jasper à partir de vendredi midi.

Parcs Canada espère que le public pourra y avoir accès de nouveau dimanche soir. Nous avons des outils qui nous permettent de prendre des décisions éclairées sur le contrôle des avalanches et la sécurité , affirme Steve Young, un porte-parole du parc national Jasper.

Ce qu'on a comme information pour le moment, c’est que la Promenade des Glaciers va recevoir énormément de neige Steve Young, un porte-parole du parc national Jasper

La fermeture de la route commencera au sud des chutes Athabasca jusqu'au croisement de l'autoroute 11, à 152 km au sud de Jasper. En revanche, le point de vue des chutes, tout comme l’auberge de jeunesse Athabasca Falls et le domaine de ski Marmot Basin resteront ouverts aux visiteurs.

Risques d’avalanches

Parcs Canada a également décidé de fermer la route du lac Maligne, juste après l’entrée du canyon, jeudi soir. Le canyon Maligne et le point de vue Maligne restent néanmoins accessibles aux visiteurs.

Le reste de la route ouvrira de nouveau lundi ou mardi. Steve Young explique que cette zone, dans laquelle se trouvent de nombreux microclimats, est sous surveillance, car elle n'a pas récemment bénéficié de contrôle d'avalanches.

L'agence gouvernementale précise que ces mesures de précaution sont à la fois pour éviter aux usagers de se retrouver coincés sur la route, mais aussi pour permettre aux équipes de terrain de remettre la route en condition le plus vite possible et effectuer des contrôles d'avalanches afin que tout soit sécurisé pour le retour du public.

Steve Young pense également que des contrôles d’avalanche supplémentaires seront peut-être nécessaires. Si nous recevons 80 cm en tout, nous aurons sûrement besoin d’un peu plus de temps, car nous devrons travailler sur des cibles basses, mais aussi des cibles en hauteur qui requièrent l’utilisation de l’hélicoptère , précise-t-il.

Parcs Canada recommande par ailleurs aux voyageurs de consulter le site internet Alberta 511  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement) qui donne les conditions des routes de la province en temps réel avant de prendre les routes.

Avec les informations d'Emily Rendell-Watson