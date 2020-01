La fin arrive au loin pour la série The Crown. Le magazine Variety confirme que la cinquième saison sera la dernière, et que la reine Élisabeth II sera incarnée par la comédienne Imelda Staunton (Vera Drake, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, etc.)

Lancé en 2016, le drame historique The Crown a été la série britannique de Netflix la plus populaire à l’échelle planétaire. La comédienne Claire Foy s’est glissée dans la peau de la reine Élisabeth II dans les deux premières saisons, ce qui lui a valu des prix Golden Globe et Emmy.

La troisième saison, lancée en novembre, met plutôt en scène l’actrice gagnante d’un Oscar Olivia Colman. Celle-ci sera également la reine dans la quatrième saison, dont la production s’est déjà mise en branle. La princesse Diana sera également présente dans cette prochaine saison; elle sera interprétée par Emma Corrin. La dernière saison se déroulera dans les années 2000.

J’ai adoré regarder The Crown depuis le début. En tant qu’actrice, c’était un réel bonheur de voir Claire Foy et Olivia Colman apporter leur touche unique aux textes de Peter Morgan. Je suis sincèrement honorée de me joindre à une équipe créative aussi exceptionnelle et de conclure The Crown , a dit la comédienne Imelda Staunton.