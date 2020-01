Soucieux de dénoncer ces propos, François Legault a communiqué au quotidien La Presse une déclaration dans laquelle il dit que la haine et l'intolérance n'ont pas leur place au Québec .

Malheureusement, sur les réseaux sociaux, on voit le meilleur et le pire de la nature humaine. Il y a une petite minorité de personnes qui utilisent systématiquement les réseaux sociaux comme porte-voix pour propager leur haine. Il faut les dénoncer. Ils ne représentent pas le Québec. François Legault, premier ministre du Québec

Cette déclaration a touché la communauté musulmane, a affirmé le président et cofondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Boufeldja Benabdallah. Je suis très content de cette déclaration. Je suis vraiment très touché. Nous sommes touchés. C'est pas le ''moi''. C'est la communauté.

D'avoir dit des choses vraies , a poursuivi M. Benabdallah au sujet de la déclaration du premier ministre, ça réconforte, je pense, toute la société québécoise, que cette haine sur les réseaux sociaux n'a pas lieu.

Dans la foulée des commémorations de l'attentat qui avait fait six morts à la grande mosquée de Québec il y a trois ans, le premier ministre Legault a publié sur sa page Facebook un message empreint de compassion pour les familles des victimes, qui se sont fait arracher leur père, leur mari, leur frère par l'intolérance, par la haine .

À la suite de ce statut sur Facebook, des internautes ont écrit des commentaires haineux, utilisant des termes crus – bâtards, tueurs de moutons égorgés – à l'encontre de la communauté musulmane du Québec.

On va-tu célébrer ça pendant des décennies , a notamment écrit quelqu'un. Une référence aux cérémonies qui commémorent cet attentat pour lequel le tireur, Alexandre Bissonnette, a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Réactions à l'Assemblée nationale

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) était réuni en caucus vendredi au Manoir Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Et, à l'instar de M. Legault, trois ministres ont dénoncé les propos haineux qui ont déferlé sur Facebook.

C’est malheureux! C’est malheureux! , s'est exclamé François Bonnardel ministre des Transports. Il y a plus que de la pédagogie à faire. Il y a un problème avec certaines personnes qui osent penser ça, qui osent écrire ça , a-t-il poursuivi.

Au Québec, on est nationalistes, c’est sûr, mais il y a un équilibre à avoir , a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation. Je suis contre ça évidemment et je pense qu’il faut accepter notre diversification.

Je le considère comme étant toujours les mêmes personnes qui mettent ces messages-là, ou à peu près, et c’est pas l’opinion des Québécois , a déclaré pour sa part Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

De son côté, Pascal Bérubé, chef parlementaire par intérim du Parti Québécois, a affirmé qu'il n'est pas plus acceptable d'accuser le gouvernement de discriminer les minorités avec sa loi 21 sur le port de signes religieux, comme l'a fait dernièrement le président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah.

Il y a également des gens qui attaquent le gouvernement de M. Legault, et notre formation politique, en disant qu’on fait preuve de... comment dire, de discrimination à l’égard de plusieurs personnes dans notre société, c’est pas plus acceptable, ça non plus , a-t-il dit.

Les politiciens s'entendent pour dire que la haine sur Internet est difficile à combattre. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a recommandé au gouvernement d'encourager les recherches sur les actes haineux afin de mieux les comprendre et d'adopter une politique gouvernementale pour tenter de les enrayer.