Le Bal de neige 2020 officiellement lancé vendredi soir

La rue Sparks, elle est magnifique le jour, mais le soir elle devient extraordinaire , a décrit la porte-parole du Bal de neige, Ariane Succar, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Des sculptures de glace et des édifices seront éclairés en soirée. À cela, s'ajoute un parcours lumineux et interactif.

Une des structures interactives installées sur la rue Sparks lors du Bal de neige de 2020 à Ottawa Photo : Radio-Canada / Patricia Sauzède

Le festival d'hiver ne se limite toutefois pas à la rue piétonne, puisqu'il y a des activités entre autres du côté du Marché By, du quartier du Glebe, de la rue Bank, ainsi que du Domaine des flocons et du ruisseau de la Brasserie du côté de Gatineau. La Commission de la capitale nationale (CCN) a rouvert deux tronçons de la patinoire du canal Rideau.

Si le marché By avait par le passé été le centre de l'événement, l'organisation a voulu profiter de l'aspect piétonnier de la rue Sparks pour créer de nouvelles expériences cette année.

Sparks est une rue piétonnière, et on le fait sur trois blocs de rues, donc entre [les rues] Elgin, Metcalfe, O'Connor et Bank. [...] C'est une façon différente de vivre [le Bal de neige] , ajoute-t-elle.

Le marché By pour les gourmands

Le marché By maintient la portion culinaire de l'événement avec notamment le 29e Concours annuel de ragoût.

Pour les palais fins, ils pourront goûter aux recettes servies lors de la finale du Championnat culinaire canadien cette fin de semaine.

Ce soir au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, [...] il y a la compétition qui s'appelle Accord met-vin mystère. Ariane Succar, porte-parole du Bal de neige

L'activité Randonnée gastronomique au Marché By – édition Échauffement hivernal sera aussi offerte tous les jours pendant toute la durée du Bal de neige.

Le coup d'envoi est prévu vendredi à 19 h sur la scène Rogers de la rue Sparks avec un numéro d’ouverture réalisé par le conseil de la Nation Métisse, puis des prestations de violon de l'artiste Morgan Grace, de rap avec Sarahmée, du DJ NDN, membre de la formation A tribe called Red, et d'indie-rock avec le groupe Virginia to Vegas.

