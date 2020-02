Mort d'Éric Rompré en 2012 : le policier François Laurin écope de travaux communautaires

En août dernier, le policier de la Sûreté du Québec (SQ) avait été reconnu coupable de conduite dangereuse à l'issue de son second procès.

En juin 2012, l’agent Laurin se rendait prêter main-forte à un collègue qui intervenait auprès d'un homme en crise au festival de musique Rockfest de Montebello, en Outaouais, lorsque son auto-patrouille a percuté la voiture d'Éric Rompré, âgé de 25 ans, qui est mort. La conjointe de ce dernier avait été gravement blessée.

Le policier de la SQSûreté du Québec devra faire un don de 1000 $ à l'organisme Prévention César Petite-Nation dans un délai de 6 mois. Il sera contraint à 100 heures de travaux communautaires et à 12 mois de probation.

Alors que la défense demandait l'absolution inconditionnelle pour son client, la Couronne exigeait des heures de travaux communautaires ou une amende.

La juge a insisté sur l’élément dissuasif de la sentence qui a été reçue, spécifiquement pour les policiers qui agissent dans le cadre de leurs fonctions. Elle reconnait le caractère sérieux de l’acte criminel de conduite dangereuse , a déclaré le procureur de la Couronne, Jean-Christophe Ardeneus, ajoutant qu'il trouvait la peine « appropriée ».

À lire aussi : Le policier François Laurin coupable de conduite dangereuse au terme d'un deuxième procès

Le père de la victime est soulagé que le policier ait un casier judiciaire, mais il demande des changements à la SQSûreté du Québec . Qu'il soit condamné à une peine de travaux communautaires, pour nous, ça ne nous ramène pas notre fils , a dit Richard Rompré.

Ce qu'on veut, vraiment, c'est que la SQ utilise la technologie et encadre mieux ses policiers pour éviter que d'autres parents comme nous souffrent. Richard Rompré, père d'Éric Rompré

La peine au terme de ce deuxième procès ne vient pas clore le dossier. La défense a fait appel de la condamnation pour conduite dangereuse. Pour sa part, la Couronne a fait appel du verdict d'acquittement face à l'accusation de conduite dangereuse causant la mort qui pesait contre le policier.

Lors d'un premier procès, François Laurin avait été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort et causant des lésions corporelles. Il devait purger 12 mois de détention.

Or, la Cour d'appel estimait que le juge n'avait pas procédé à une analyse sérieuse des critères prévus au Code criminel et par la jurisprudence afin de déterminer si la conduite du policier était dangereuse. Les verdicts avaient donc été annulés et un nouveau procès ordonné.

Le policier Laurin est toujours à l'emploi de la SQSûreté du Québec en attendant la fin des procédures judiciaires. Il risque la destitution.

Avec les informations de Laurie Trudel