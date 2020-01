Quel avenir pour les fonds de développement économique du N.-B.?

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, propose d’uniformiser les fonds de développement économique de la province et de faire passer les demandes de financement par un guichet unique.

Ce processus sera complètement transparent et à l’abri de toute ingérence politique, promet-il.

La province, dit-il, vise une injection de 3 milliards de dollars en capitaux privés.

L’uniformisation des fonds a pour but de réduire les chevauchements, d’améliorer la surveillance et de maximiser les résultats.

Le premier ministre a fait ces commentaires durant son discours sur l’état de la province prononcé jeudi soir à Fredericton.

Radio-Canada a ensuite demandé au premier ministre ce qui adviendra des fonds de développement économique et d’innovation actuels des régions du nord et de Miramichi. Ces fonds comprennent respectivement 20 millions de dollars et 5 millions de dollars par année et ils arriveront à échéance le 31 mars 2021.

Blaine Higgs a répondu que son gouvernement continue de travailler avec la communauté de Belledune qui a perdu des centaines d’emplois à la fermeture récente de la fonderie Brunswick. Son gouvernement, promet-il, continuera d’investir dans les communautés qui en ont besoin.

L’argent, a ajouté le premier ministre, ne doit pas être dépensé simplement parce qu’il est disponible. L’argent doit être investi dans des projets qui donnent des résultats durables et maintiennent des emplois à long terme, dit-il.

Le président du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Thomas Raffy, s’interroge après avoir écouté le discours du premier ministre Higgs.

Les fonds qui seront rassemblés dans un seul endroit, il y a beaucoup de questions qu’on devra poser. Je pense que dans les prochaines semaines on va justement faire des suivis pour mieux comprendre le processus , affirme M. Raffy.

Il accueille positivement le concept de guichet unique. C’est une bonne chose parce que souvent nos entreprises ne savent pas exactement où aller pour avoir l’information, pour pouvoir faire des demandes , explique Thomas Raffy.

Avec les renseignements de Michel Corriveau