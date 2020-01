La fermeture de l'hébergement de l'Armée du Salut sème l'inquiétude

Le directeur général, Éric Boulay, craint que la pression augmente pour les autres organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance.

Les refuges de la ville de Québec sont déjà à pleine capacité et de temps à autre, on a à refuser des gens, faute de place. Mon premier souci va à ces gens-là qui parfois doivent dormir dans la rue ., affirme-t-il.

Quand les gens veulent des services et n'arrivent pas trouver de solution, j'ai un problème. Éric Boulay, directeur général, maison de Lauberivière

Les quelque 80 lits du refuge de la côte du Palais seront fermés à partir du 31 juillet prochain, ce qui représente 60 places pour les hommes et 20 pour les femmes.

Financement difficile

L'Armée du Salut indique qu'il lui faut 650 000 dollars par année pour offrir les places. Or, les ressources financières manquent.

La structure administrative de l'organisme l'empêcherait notamment de recevoir des fonds destinés au domaine communautaire, puisque le conseil d'administration de L'Armée du Salut est basé à l'extérieur du Québec, à Toronto.

Même si la santé financière de Lauberivière est bonne présentement, le financement demeure toujours une source d'inquiétude.

Le financement est toujours un défi majeur. D'année en année, il faut se renouveler. Heureusement, les donateurs sont au rendez-vous. On vit de subventions aussi. Il faut se qualifier et sans ce financement, on serait en péril nous aussi , rappelle Éric Boulay.

Des solutions?

La nouvelle maison de Lauberivière, qui devrait ouvrir en 2020, va faire partie des solutions en doublant la capacité d'accueil de l'organisme.

D'autres avenues sont aussi envisagées.

Le CIUSSS est en train d’étudier différents scénarios très intéressants avec les partenaires pour l’hébergement des personnes en situation d’itinérance. Plusieurs belles annonces s’en viennent très prochainement , soutient la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS), Annie Ouellet.

Avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, la Ville de Québec et les refuges d'urgence, on travaille de concert depuis le début de l'automne pour trouver des solutions au débordement grandissant des refuges. Des solutions sont en train de naître , ajoute Éric Boulay.

Il existe à l'heure actuelle environ 150 lits disponibles pour les itinérants à Québec, en plus des 10 lits de dégrisement.