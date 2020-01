À Calgary, la police durcit les contrôles routiers anti-alcool

La police a annoncé jeudi que tous les policiers de première ligne seront désormais équipés de dispositifs de dépistage.

Quand les conducteurs sont arrêtés à un contrôle routier mis en place par les policiers, ces derniers pourront leur dire : Il s’agit d’un dépistage anti-alcool obligatoire, nous vous demandons de souffler dans un éthylomètre , affirme l’agent de police Andrew Fairman, qui travaille avec l’unité de reconnaissance de la drogue et de l’alcool.

La conduite avec facultés affaiblies est la première cause criminelle de décès au Canada selon lui.

Donner un échantillon d’haleine prend moins de deux minutes et, pendant que le conducteur souffle dans l’éthylomètre, il reste dans sa voiture. En 15 à 30 secondes, on sait s’il y a de l’alcool dans l'organisme de la personne , détaille Andrew Fairman. Une fois que le test d’alcoolémie est fini, le contrôle reprend normalement, et l’agent de police demande au conducteur son permis de conduire, ses papiers d’assurance et son numéro d’immatriculation.

Nous voulons tous avoir un rôle à jouer dans la réduction des tragédies résultant de la conduite avec facultés affaiblies. Andrew Fairman, policier dans l’unité de reconnaissance de la drogue et de l’alcool

Depuis décembre 2018, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la conduite sous l’influence de stupéfiants, la police est en mesure de demander des échantillons préliminaires même sans avoir de soupçon raisonnable qu'une personne n'est pas en état de conduire.

En un peu plus d’un an, la police de Calgary a prélevé plus de 15 600 échantillons ayant résulté en 142 infractions au Code criminel et 359 sanctions provinciales.

Des inquiétudes du côté des avocats

Mais de telles pratiques suscitent des inquiétudes sur la constitutionnalité de la nouvelle loi. Ian Savage, président de l'association calgarienne des avocats en défense criminelle, compte bien surveiller de près les nouveaux défis que cette loi va soulever.

Dans ces cas-là, la recherche et la saisie se font sans mandat et sans fondement, dit-il. Pour lui, le fait que l’agent de police n’a pas besoin d’avoir une raison valable pour demander à un conducteur de se faire dépister pourrait ne pas être constitutionnel.

De son côté, Michael Bryant, de l’Association canadienne des libertés civiles, dit que la police locale n’est pas à blâmer. Pour lui le coupable est Ottawa.

Il craint que ces mesures n’amplifient le profilage racial à Calgary. L’endroit où auront lieu ces contrôles obligatoires est très important. S’ils ont lieu dans un quartier où une ethnie est surreprésentée, cela va avoir l'air de profilage racial légalisé sur ce quartier en particulier , déplore-t-il.