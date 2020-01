Début des moyens de pression dans 800 milieux de garde en Estrie

Ce matin, ils ouvriront leurs portes 15 minutes plus tard. La semaine prochaine, ils ouvriront 30 minutes plus tard le vendredi et ainsi de suite, jusqu'à deux heures plus tard au bout de huit semaines. Le mandat de moyens de pression prévoit ensuite une demi-journée, puis une journée complète de fermeture du service de garde en milieu familial.

Les intervenantes réclament de meilleures conditions de travail, notamment d'importantes augmentations de salaire.

À date, le son de cloche qu'on a, c'est que les parents appuient les responsables de garde. Marlène Carbonneau, présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de l'Estrie

Les parents ont reçu une lettre avec les tâches qu'une responsable de garde doit faire, les exigences du ministère, combien elle gagne par semaine. Je crois que certains parents sont surpris de savoir combien la responsable de garde gagne à l'heure , explique Marlène Carbonneau, présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de l'Estrie.

Les intervenantes demandent une rémunération équivalente à 16,75 $ de l'heure, alors que le ministère de la Famille a déposé une offre sous le salaire minimum, selon le Syndicat.

Marlène Carbonneau comprend que les parents devront prévoir à partir de maintenant un plan B .

En Estrie, 800 milieux de garde syndiqués sont touchés par ces moyens de pression qui auront lieu les vendredis.

Ces syndiquées sont membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ), l'une des fédérations de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente notamment 10 000 responsables de services éducatifs en milieu familial.