Les alertes à la naissance n’améliorent pas la sécurité des enfants, selon la province

Ces alertes consistent à informer l’hôpital des antécédents d’une personne jugée à risque , ce qui peut amener les services sociaux à retirer l’enfant à sa mère dans les minutes qui suivent l’accouchement.

Au Manitoba, une alerte à la naissance est émise pour tout parent qui est passé par les services à l’enfant et à la famille ou qui a déjà un enfant pris en charge par ces services.

Le Manitoba a le taux par habitant d’enfants pris en charge le plus élevé au Canada. Environ un nouveau-né par jour est soustrait à sa mère.

L’arrêt de cette pratique était l’une des recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Nous avons entendu très haut et fort [...] par le biais de notre comité d’examen législatif, ainsi que par le biais de l’ENFFADA, qui ont tous deux recommandé la fin de la pratique des alertes à la naissance , a déclaré Mme Stefanson à APTN News.

Elle ajoute que les communautés autochtones ont également fait savoir au gouvernement progressiste-conservateur qu’elles voulaient que le Manitoba cesse de soustraire des nouveau-nés à la garde de leur mère.

En 2017, près de 90 % des 10 700 enfants pris en charge par le gouvernement étaient Autochtones, alors que les Autochtones représentent 17 % de la population manitobaine.

La député néo-démocrate de Point Douglas, Bernadette Smith, a présenté l’an dernier un projet de loi d’initiative parlementaire proposant de mettre fin à cette pratique au Manitoba.

La député néo-démocrate de Point Douglas, Bernadette Smith. Photo : Radio-Canada

Un des membres du Comité de révision de la législation en matière de protection de l’enfance du Manitoba, Michael Redhead Champagne, a souligné jeudi que les alertes de naissance sont extrêmement préjudiciables au bien-être de la mère, des enfants et de toute la famille .

M. Champagne a expliqué que dans de nombreuses communautés des Premières Nations, la naissance d’un enfant est une célébration importante pour toute la communauté.

Et lorsqu’une alerte à la naissance vient interrompre ce lien entre la mère, l’enfant, la famille et l’ensemble de la communauté, les membres des Premières Nations ne peuvent plus célébrer une nouvelle vie, selon lui.

Il soutient que les alertes à la naissance peuvent avoir des effets à vie sur la mère et l’enfant.

M. Champagne ajoute qu’il y a un manque de confiance envers le système de protection de l’enfance dans de nombreuses communautés autochtones. Et cette situation provoque également une perte de confiance envers le système de santé, ajoute-t-il.

