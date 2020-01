Toujours plus de gens attendent un examen d’imagerie par résonance magnétique

Le nombre de patients qui se trouvent sur une liste d’attente pour obtenir un examen d’imagerie par résonance magnétique en Saskatchewan a doublé entre 2015 et 2019, mais le gouvernement provincial considère que son système visant à réduire le temps d’attente pour obtenir ce type de soins fonctionne bien.

En 2016, le gouvernement de la Saskatchewan a instauré une mesure qui exigeait des cliniques privées qu'elles offrent un examen sans frais aux patients qui se trouvaient sur la liste d’attente du réseau public, et ce, chaque fois qu’une autre personne payait son propre test d’imagerie par résonance magnétique.

Depuis, plus de 2300 examens d’imagerie par résonance magnétique ont été payés par les patients, ce qui a permis à un nombre équivalent d'autres patients de quitter la liste d’attente pour obtenir des soins gratuitement au sein du réseau privé, une donnée qui encourage le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Jim Reiter.

Les hôpitaux de la province ont aussi prolongé leurs heures consacrées à ces tests.

Or, plus de 10 000 personnes étaient sur une liste d’attente pour obtenir un examen d'imagerie par résonance magnétique en juin 2019, soit environ 5000 personnes de plus qu’en avril 2015.

Au cours de la dernière décennie, les examens d’imagerie par résonance magnétique sont devenus une norme de soins pour vérifier plusieurs choses. Le vieillissement de la population est un autre exemple des raisons qui mènent à une augmentation des demandes pour obtenir ces tests , explique Jim Reiter dans un communiqué.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, estime quant à lui que la mesure instaurée par la province fracture le système en permettant aux patients qui payent pour une imagerie par résonance magnétique d’être traités plus rapidement que ceux qui sont sur une liste d’attente.

[Le gouvernement] devrait prendre des mesures pour augmenter la capacité du réseau public de manière plus efficace et mettre un terme à cette expérience qui est visiblement ratée , indique-t-il.

Longue croisade

Peu de temps après l’initiative du gouvernement de la Saskatchewan, la ministre fédérale de la Santé de l’époque, Jane Philpott, avait promis de mettre un terme à la mesure mise sur pied par la province pour les tests d’imagerie par résonance magnétique.

Jim Reiter avait alors répondu à Ottawa en disant que ce système avait permis à la province d’économiser 1 million de dollars et de retirer 1100 personnes de la liste d’attente au sein du réseau public.

Nous avons allégé la pression du réseau public, nous pensons que c’est la bonne chose à faire et nous prévoyons poursuivre l’expérience , avait-il mentionné en novembre 2016.

En janvier 2017, Ottawa avait annoncé qu’elle laissait un an à province pour lui prouver que sa mesure allégerait le réseau public de santé, mais le fédéral n’est pas intervenu depuis.

La vérificatrice provinciale de la Saskatchewan, Judy Ferguson, s’était elle aussi fait entendre quelques mois plus tard, affirmant que le système ne réduisait pas le temps d’attente.

Avec les informations d’Adam Hunter