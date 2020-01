Fredericton n'offre pas d'appui financier à Maritime Iron

M. Higgs dit avoir déjà prévenu l’entreprise que son gouvernement est disposé à travailler avec elle en matière de réglementation et d’environnement, mais sans investir dans le projet.

C’est un projet assez grand. Il sera viable sans l’argent du gouvernement. C’est un projet industriel qui n’a pas besoin d’argent gouvernemental pour connaître du succès. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

GES gaz à effet de serre : l'idée d'une exemption découlait d'un malentendu, assure M. Higgs

Maritime Iron estime que la fonderie produirait 2,3 millions de tonnes de gaz à effet de serre ( GESgaz à effet de serre ) par année. Cela éloignerait la province de ses cibles en matière d’émissions polluantes.

Le premier ministre Higgs a récemment exprimé l’espoir de conclure une entente avec le fédéral pour que le projet dispose d’une exemption. La production à Belledune augmenterait les émissions dans la province, mais elle entraînerait une réduction à l’échelle globale en réduisant le transport des matières, avait-il expliqué.

Le premier ministre précise qu’il avait cru comprendre qu’une exemption était possible lors d’une discussion avec le fédéral où il était question, entre autres, d’un projet de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique qui était aussi promu comme pouvant entraîner une baisse des émissions à l'échelle globale. Mais le projet en question n’a pas reçu d’exemption du fédéral.

Blaine Higgs reconnaît maintenant qu’une exemption du fédéral n’est pas possible pour le moment. Il faudrait que le Canada conclue une entente internationale pour équilibrer une hausse des émissions de GESgaz à effet de serre sur son territoire avec une baisse ailleurs dans le monde, dit-il.

Une production moins polluante que d'autres, selon Maritime Iron

Maritime Iron affirme que sa technique de transformation du fer produit 40 % moins de dioxyde de carbone que les techniques conventionnelles et que l’usine qu’elle propose pour Belledune remplacerait en quelque sorte des installations plus polluantes.

Comme le minerai de fer proviendrait du Québec et qu’il serait transformé à Belledune et non en Chine, ajoute l’entreprise, cela réduirait les émissions de gaz à effet de serre associées au transport.

Le projet de Maritime Iron suscite beaucoup d'espoir dans la région de Belledune ébranlée par la fermeture récente de la fonderie Brunswick et la perte de 420 emplois. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Maritime Iron indique de plus que la fonte brute serait expédiée à La Nouvelle-Orléans et que la distance entre cette ville américaine et Belledune est plus courte que celle que parcourent des fournisseurs actuels en Russie. Cela réduirait aussi les émissions de GESgaz à effet de serre du transport, selon elle.

Une loi au Nouveau-Brunswick établit les cibles d’émissions de GESgaz à effet de serre à 14,8 millions de tonnes pour cette année et à 10,7 millions de tonnes pour 2030. La province a aussi un but moins contraignant de 14,1 millions de tonnes pour 2030 lié à l’Accord de Paris.

Les émissions de la province en 2017 s’élevaient à 14,3 millions de tonnes.

Maritime Iron estime que la construction de l’usine emploierait environ 1300 travailleurs. L’exploitation de l’usine par la suite nécessiterait environ 200 travailleurs.

Avec les renseignements de Michel Corriveau, de Radio-Canada, et de Jacques Poitras, de CBC