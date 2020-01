Héritage 1 : la décision de Québec se fera encore attendre

Par voie de communiqué, Denis Tardif indique qu'il souhaite qu'une solution durable soit trouvée pour assurer le service de traverse entre les Basques et la Haute-Côte-Nord . Le dossier de l’aide financière au traversier Trois-Pistoles-Les Escoumins se doit d’être complet avant de franchir l’étape finale du dépôt au Conseil des ministres , a-t-il dit.

Le député s'était engagé à tout mettre en oeuvre pour que Québec rende une décision avant le 31 janvier sur le financement des travaux en cale sèche de L'Héritage 1 qui s'élèvent à 5 millions de dollars.

J’ai été informé que des documents ont été déposés récemment suite au questionnement des experts. Je m’avoue rassuré que les experts parlent directement avec le milieu , écrit-il, sans s'avancer sur un nouvel échéancier.

Par ailleurs, le député Denis Tardif ajoute qu'il n'accordera pas d'entrevue tant que ce dossier ne sera pas réglé.

Une décision retardée

Déjà mercredi, le maire de Trois-PistolesJean-Pierre Rioux affirmait qu'il faudrait attendre encore quelques semaines avant de connaître les intentions de Québec. Selon lui, les fonctionnaires du ministère des Transports n'ont pas encore pris leur décision et des précisions ont été demandées récemment à la Compagnie de navigation des Basques.

L'attachée de presse du ministre des Transports François Bonnardel a répondu de son côté plus tôt cette semaine que la décision serait annoncée prochainement .

La mobilisation citoyenne se poursuit

Le comité Sauvons L'Héritage n'entend pas baisser la pression sur Québec pour autant. Une marche citoyenne aura lieu samedi à Trois-Pistoles.

On continue les efforts de mobilisation, on va poursuivre le porte-à-porte [...] Vous savez, ça préoccupe énormément la population , affirme le porte-parole du comité, Guillaume Legault.

Il rappelle que les délais pour permettre au navire de rentrer en cale sèche sont de plus en plus serrés. Les délais pour respecter les engagements contractuels avec l'entreprise qui serait amenée à faire les travaux sont très très courts. On n'a pas de garantie qu'après la semaine prochaine, on pourra envoyer ce bateau-là pour se faire réparer.

Guillaume Legault croit qu'une réponse tardive de Québec mettrait en danger la prochaine saison de la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins.