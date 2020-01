Héritage 1 : des conséquences économiques se feraient déjà sentir

Les entreprises touristiques qui coordonnent des voyages organisés subissent déjà les contrecoups du doute entourant le financement pour l’entretien du traversier, selon l’élu. Jean-Pierre Rioux explique que les voyagistes n’osent plus réserver leur place sur l’Héritage 1.

Le maire de Trois-Pistoles affirme également que le temps court pour les employés de la traverse qui risquent de trouver du travail ailleurs.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Alors qu’une décision de Québec était attendue pour le 31 janvier, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a laissé entendre, dans un communiqué publié jeudi soir, qu'il fallait encore patienter avant que Québec ne fasse une annonce dans le dossier.

Le député Tardif a affirmé qu’il souhaitait qu'une solution durable soit trouvée pour assurer le service de traverse. Le dossier de l’aide financière au traversier Trois-Pistoles–Les Escoumins se doit d’être complet avant de franchir l’étape finale du dépôt au Conseil des ministres , a-t-il dit.

Le député s'était engagé à tout mettre en oeuvre pour que Québec rende une décision avant le 31 janvier sur le financement des travaux en cale sèche de L'Héritage 1, qui s'élèvent à 5 millions de dollars.

J’ai été informé que des documents ont été déposés récemment suite au questionnement des experts. Je m’avoue rassuré que les experts parlent directement avec le milieu , écrit-il, sans s'avancer sur un nouvel échéancier.

Le député a ajouté qu'il n'accorderait pas d'entrevue tant que ce dossier ne serait pas réglé.

Entre critiques et espoir

Le président de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Michel Gignac, souhaite voir une solution pour l’été 2020.

Il critique par ailleurs la décision du député Denis Tardif de garder le silence jusqu’à ce que le gouvernement Legault prenne sa décision.

Que le député dise "je ne parlerai plus", bien, je pensais qu'il était élu pour répondre aux questions des citoyens. Michel Gignac, président de la Chambre de commerce de Port-Cartier

Le président de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Michel Gignac (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De son côté, la préfète de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, croit que M. Tardif annoncera les intentions de son gouvernement pour le financement des travaux sur le traversier l'Héritage 1 dès la semaine prochaine.

Le dossier est vraiment à l'étude. La réponse est reportée, mais de vraiment très très brève échéance. Micheline Anctil, préfète de la Haute-Côte-Nord

Ça veut dire que la semaine prochaine, on devrait savoir la réponse du gouvernement. S’ils ont besoin d'un délai, on reste positif, ce n'est pas une embûche, c'est de bien étudier le dossier , soutient-elle.

La mobilisation citoyenne se poursuit

Le comité Sauvons l'Héritage n'entend pas diminuer la pression sur Québec pour autant. Une marche citoyenne aura lieu samedi à Trois-Pistoles.

On continue les efforts de mobilisation, on va poursuivre le porte-à-porte [...] Vous savez, ça préoccupe énormément la population , affirme le porte-parole du comité, Guillaume Legault.

Une foule nombreuse a tenu à manifester son attachement au service de traversier entre Trois-Pistoles et Les Escoumins. (Archives) Photo : Radio-Canada

Il rappelle que les délais pour permettre au navire de rentrer en cale sèche sont de plus en plus serrés. Les délais pour respecter les engagements contractuels avec l'entreprise qui serait amenée à faire les travaux sont très, très courts. On n'a pas de garantie qu'après la semaine prochaine, on pourra envoyer ce bateau-là se faire réparer.

Guillaume Legault croit qu'une réponse tardive de Québec mettrait en danger la prochaine saison de la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins.

Le son de cloche est semblable sur la Côte-Nord. Le président de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Michel Gignac, craint aussi qu' une réponse tardive de Québec mette en péril la cale sèche de L'Héritage, et du fait même la saison 2020 .

D'après les informations d'Isabelle Damphousse