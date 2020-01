Postes Canada: manifestation de syndiqués vendredi à Sherbrooke

Des travailleurs de la Société canadienne des Postes vont manifester vendredi matin, à Sherbrooke, pour dénoncer qu'ils soient toujours dépourvus d'une convention collective, 15 mois après l'adoption par la Chambre des communes et le Sénat d'une loi spéciale qui a forcé leur retour au travail.

Le dernier contrat de travail de ces travailleurs est venu à échéance le 31 janvier 2018, il y a précisément deux ans.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) reproche à la Société canadienne des postes de refuser de négocier de bonne foi et de se cacher derrière des lois spéciales. Il veut aussi montrer au gouvernement du Canada qu'il est encore possible de retourner à la table de négociations pour en venir à une entente négociée.

La loi spéciale ordonnant la fin de cinq semaines de grèves tournantes menées par les travailleurs à travers le Canada est entrée en vigueur en novembre 2018. Le gouvernement Trudeau avait justifié son adoption en invoquant l'impact économique des arriérés de courrier et de colis à l'approche de la période de pointe des Fêtes.

