Sursis pour Rossy

Dans un courriel, les propriétaires du centre commercial, la compagnie Westcliff, ont signifié à Rossy qu'elle pourra finalement bénéficier d'un sursis et occuper ses locaux jusqu'à la fin-avril.

Le départ de Rossy s'inscrit dans une vague de changements prévue par les propriétaires du centre commercial septilien.

La nouvelle soulage Mark Rossy, propriétaire de l'entreprise Rossy : Ce n’est pas une question qu’on voulait partir de Sept-Îles. On voulait rester. On cherche activement, beaucoup, d’autres locaux et d’autres options pour rester à Sept-Îles. Notre but c’est vraiment de rester fermé le moins possible. On veut rouvrir le plus tôt possible , indique le M. Rossy.

L'entreprise Gagnon Frères qui occupe également des locaux à Place de ville avait elle aussi été invité à quitter les lieux à la fin-janvier. Des employés septiliens de l'entreprise rapportent cependant qu'un sursis a également accordé à Gagnon Frères.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle-Plamondon.