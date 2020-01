Les ambulanciers se protègent contre le coronavirus et d'autres infections

Masque, visière et gants : les ambulanciers de la province revêtent de l'équipement protecteur s'ils doivent transporter un patient soupçonné d'avoir le coronavirus 2019-nCoV.

Toutefois, ce type d'équipement était déjà utilisé pour une variété d'autres infections respiratoires, si le patient tousse ou éternue par exemple, raconte Brad Bowie, porte-parole du service ambulancier de la région de Peel.

L'ambulancier peut décider de porter le masque une fois arrivé sur place, mais bien des cas, il a été prévenu à l'avance par son répartiteur.

Lorsqu'un patient compose le 911, le centre d'appels lui pose des questions pour identifier une « multitude de maladies infectieuses émergentes » si l'individu a voyagé récemment à l'étranger et se plaint de problèmes respiratoires ou gastro-intestinaux, explique Dineen Robinson du service ambulancier de Toronto.

Face au coronavirus, la province a renforcé les « mesures de filtrage » aux centres téléphoniques d'urgence, ajoute l'hygiéniste provinciale adjointe Barbara Yaffe.

Quel type de masque?

Les ambulanciers peuvent utiliser une visière complète dans certains cas. Photo : CBC/Paul Borkwood

Les ambulanciers ont une variété de masques à leur disposition.

La plupart du temps, ils utilisent un masque-respirateur de type N95, mais ils peuvent parfois porter une visière complète, si le N95 ne s'ajuste pas bien à leur visage ou à leur barbe, raconte M. Bowie.

Ce dernier incite les résidents à ne pas paniquer s'ils voient un ambulancier portant un masque. On revêt cet équipement pour toute maladie respiratoire, [pas juste le coronavirus], dit-il, dès que le patient a de la température ou qu'il tousse.

Il ajoute que les ambulanciers redoublent de prudence ces jours-ci à cause du coronavirus et utilisent des masques plus souvent.

Les ambulanciers qui ont transporté à l'hôpital le 23 janvier le quinquagénaire torontois infecté par le coronavirus chinois portaient de l'équipement protecteur, a assuré la santé publique.