Deux tronçons de la patinoire du canal Rideau rouvrent vendredi matin

La Commission de la capitale nationale (CCN) rouvre plus de 5 kilomètres de la patinoire du canal Rideau, juste à temps pour la première fin de semaine du Bal de Neige.

Il s'agit des deux tronçons entre la rue Waverley (km 1,2) et la rue Bank (km 4,5), et entre l’avenue Bronson (km 5,4) et les écluses de Hartwells (km 7,8).

Toutefois, la portion entre la rue Waverley et le Centre national des Arts demeure fermée au public. La CCNCommission de la capitale nationale demande à la population de ne pas s'y aventurer.

La réouverture est prévue à 8 h vendredi.

La réouverture de la patinoire survient six jours après sa fermeture complète. Le 25 janvier dernier, la CCNCommission de la capitale nationale avait fermé le seul tronçon d'un kilomètre accessible au public en raison de la hausse des températures.

Le canal Rideau est l'une des principales attractions du Bal de neige, dont la 42e édition commence vendredi et se poursuivra jusqu'au 17 février.