Moyens de pression: 364 garderies de l'Est-du-Québec ouvrent en retard

Les responsables de services de garde de La Pocatière, du Témiscouata, de Trois-Pistoles et de la Mitis, entre autres, vont retarder l'ouverture de leurs garderies de 15 minutes.

Les moyens de pression iront en s'accentuant. L’ouverture devrait être retardée de 15 minutes de plus tous les vendredis, jusqu'à un total de deux heures de retard au bout de huit semaines.

La présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de la CSQ pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Les Îles, Kathy Côté, explique que les intervenantes espèrent obtenir l'appui des parents à leur cause.

On s’attend à avoir leur appui. On a même fait circuler un manifeste pour qu’ils pour qu’ils appuient leurs responsables en services éducatifs dans leur milieu. On a quand même pris soin de les aviser au moins quelques semaines d’avance pour qu’ils sachent à quoi s’attendre et qu’ils trouvent un plan B , explique Mme Côté.

Les intervenantes demandent une rémunération équivalente à 16,75 $ de l'heure, alors que le ministère de la Famille a déposé une offre sous le salaire minimum, selon le Syndicat.

Les 10 000 membres ont voté à 96 % en faveur de moyens de pression.