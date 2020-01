L'équipe féminine de basketball de l'Université Ryerson s'engage en Afrique

Les porte-couleurs des Rams ont même déjà atteint la cible de 12 000 $ qu’elles s’étaient engagées à amasser en octobre dernier, a appris Radio-Canada. Le projet, mené conjointement avec l’organisme Basket Plus, permettra aux villageois d’avoir un accès à de l’eau potable.

Je pense personnellement que le basketball est un excellent moyen d’aider les autres , indique l’entraîneuse-chef des Rams, Carly Clarke. Aurais-je pensé que ça nous aurait menés en Afrique? Pas vraiment, non.

C’est une chance pour nous! Ils pensent que c’est pour eux, mais nous sommes celles qui sont réellement privilégiées de pouvoir entrer dans leur vie , résume Jessica Roque, qui campe les fonctions d'entraîneuse adjointe avec les Rams.

Les jeunes de Kammengo peuvent jouer au basketball grâce au Agnes Zabali Boys and Girls Club, fondé par Jimmy Sebulime, un Ougandais qui habite désormais Ottawa, au Canada. Photo : Basket Plus/Rose-Anne Joly

L'aide fait figure de cadeau du ciel pour les quelque 150 étudiants qui fréquentent le centre communautaire Agnes Zabali Boys and Girls Club (AZBGC), près duquel le puits sera installé à Kamengo.

Basket Plus en est à son troisième projet à l'étranger. L'organisme fondé par Rose-Anne Joly a d'abord collaboré avec l'équipe féminine dont elle est entraîneuse adjointe, les Gee Gee's de l'Université d'Ottawa, avant de tendre la main à leurs rivales torontoises, les Rams. Les deux premières campagnes de financement ont permis la construction d’un complexe sportif à Anse-à-Veau, en Haïti, et d’un terrain de basketball extérieur à Vogan, au Togo.

Cette fois, le centre AZBGCAgnes Zabali Boys and Girls Club jouit déjà d'un terrain de basketball extérieur, mais les besoins essentiels se devaient d'être comblés, confirme Jimmy Sebulime qui a fondé le centre communautaire en l'honneur de sa défunte mère Agnes Zabali. Le choix de construire un puits tombait sous le sens pour cet Ougandais qui a immigré au Canada quand il avait 12 ans.

Les joueuses de l'équipe aideront également le centre de services pour les femmes, bâti récemment à Kamengo. Elles offriront aussi des ateliers de basketball, un sport qui a mis du temps à gagner le cœur des villageois.

Quand j'ai construit le terrain [à Kamengo], les membres de la communauté ont cru que c'était pour y mettre leurs vaches. Certains voulaient y stationner leur moto. Puis, ils se sont mis à botter le ballon! Jimmy Sebulime, fondateur du AZBGC

Aujourd'hui, le terrain de basketball fait pratiquement figure de centre névralgique du village, qui se situe à plus d'une heure de voiture de la capitale nationale, Kampala.

Je suis fier de dire que 26 jeunes filles ont obtenu des bourses pour étudier grâce au basketball. Je n'ai plus à amasser des fonds au Canada pour régler leurs frais de scolarité. Elles peuvent quitter leur village , explique le Canadien d'adoption.

Les Rams de l'Université Ryerson ont reçu l'aide inattendue des Mystics de l'association de basketball Penetang-Midland. Elles ont fait un don de 2500 $ pour le projet à Kamengo, en Ouganda. Photo : Basket Plus/Rose-Anne Joly

Une initiative bientôt pancanadienne

Rose-Anne Joly ne caressait pas de rêve particulier quand elle a lancé Basket Plus, si ce n’est d’aider son prochain par l’entremise de son sport.

Quoi qu’il en soit, l’organisme connaît un succès fou, et la Gatinoise promet déjà deux projets simultanés la saison prochaine. Il ne manque plus qu'à confirmer les universités qui porteront ces initiatives.

Lors des deux premières années, l’équipe féminine de basketball de l’Université d’Ottawa avait mené la charge. Après les Gee Gee’s, c’est au tour de l’Université Ryerson. Et dans cinq ans alors?

Ouf! J’aimerais qu’on mène trois à quatre projets en même temps, et d’un bout à l’autre du Canada , songe-t-elle.

L'ancienne joueuse des Gee Gee's mentirait si elle ne disait pas qu'elle s'inspire des succès du président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, et de son programme Giants of Africa.

L’objectif, c’est de faire un pas à la fois et de ne pas s’avancer trop vite. On a déjà deux projets réussis. On saute à deux projets par année [en 2020] et on espère en avoir trois , explique-t-elle.

Quand on approchera les Raptors et si on vient à le faire, on va s’assurer que ce soit un partenariat qui va être possible , précise-t-elle sans trop s'avancer.

Rose-Anne Joly comptait parmi les huit finalistes au Wayne Embry Fellowship à l'été 2019, un concours qui offre un stage avec l'organisation championne en titre de la NBANational Basketball Association .