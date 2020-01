Le Franco-Manitobain Robert Tétrault gagne le prix des futurs leaders du Manitoba

Le Franco-Manitobain Robert Tétrault a reçu jeudi soir l'un des prix des futurs leaders manitobains de l’organisme The Future Leaders of Manitoba (FLM).

Je me sens choyé, chanceux, je suis un peu à bout de mots , lance le fier habitant de Saint-Boniface, président du groupe financier Tétrault et président et fondateur de la fondation canadienne du cytomégalovirus (CMV).

Chaque année, FLM The Future Leaders of Manitoba récompense dans trois catégories d’âge des jeunes pour leurs actions dans la communauté et leur leadership. Robert Tétrault a été primé dans la catégorie des 33 à 39 ans.

Sara Usman et Whitney Hodgins ont remporté respectivement la catégorie des 27 à 32 ans et des 20 à 26 ans.

[Recevoir ce prix], ça valide ce qu’on fait, le travail qu’on fait. C’est vraiment le fun d’avoir la communauté comme ça qui nous reconnaît , lance M.Tétrault.

Le CMV, le combat de Robert Tétrault

En plus de ses implications dans la communauté, le Franco-Manitobain se bat avec sa conjointe pour éradiquer le CMV, un virus méconnu qui peut entraîner une maladie grave chez les nouveau-nés.

Leur fils avait été diagnostiqué du CMV cytomégalovirus , et a pu en guérir, mais Robert Tétrault persiste pour les autres parents. Je fais ça pour ceux qui n’ont pas encore eu leur enfant, mais qui pourraient perdre leur enfant et devoir l'enterrer , indique-t-il.

Pour lutter contre cette maladie, il a lancé un mouvement d'envergure nationale en créant la fondation CMV cytomégalovirus Canada. Il sera l’hôte d’un congrès à Ottawa prochainement.

Il a également créé le grand prélèvement de fonds annuel pour la fondation : le hockey bottine Le Classique, qui se tiendra le 7 et 8 février au Centre culturel franco-manitobain.

Robert Térault (à gauche) et Ben Maréga (à droite) étaient deux des trois finalistes dans la catégorie des 33-39 ans. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Rapporter la coupe de l'autre côté du pont

Ben Maréga, entrepreneur social et activiste était lui aussi en lice dans la catégorie des 33 à 39 ans au côté de Robert Tétrault. Même s’il n’a pas gagné, il était fier d’avoir été sélectionné et très heureux pour Robert Tétrault, dont il soutient à 100 % le combat contre le CMV cytomégalovirus .

À un moment, j’avais même oublié que j’étais dans la compétition, j’étais en train de le célébrer et je pense que tout le monde doit le célébrer , dit-il.

Pour Ben Maréga, sa nomination et celle de Robert Tétrault sont la preuve qu'il y a du talent et du leadership dans la francophonie manitobaine.

On blaguait au début, Rob et moi, on disait qu’on était deux [francophones sur trois candidats dans la catégorie des 33-39 ans] et qu’on avait donc 66% de chance de rapporter le trophée de l’autre côté du pont ce soir, à Saint-Boniface , s'amuse-t-il.