Tout savoir sur les activités pendant le Festival Flying Canoë Volant

Le Festival Flying Canoë Volant offre une panoplie d'activités intérieures et extérieures aux Albertains qui ont le coeur à la fête, qui raffolent des légendes et qui sont amateurs de plein air.

Activités extérieures

Entre 17 h et 21 h vendredi et samedi, le coup d'envoi du festival est donné avec des compétitions au club de ski d'Edmonton.

Les participants à la course feront un « triathlon canadien » et devront descendre une pente de ski en canoë, puis couper une bûche au passe-partout et effectuer un lancer de la hache.

Vendredi et samedi, entre 18 h et 22 h, ce sera l'occasion de manger de la tire sur neige directement sur le site de La Cité francophone. Pour les amateurs de grand air, il y aura aussi pendant ce temps des jeux de glissade, un feu et des activités de Parcs Canada.

Toujours à La Cité francophone, le bar de glace du Café bicyclette sera ouvert de 18 h à minuit.

Les festivaliers sont également invités à se rendre sur les terrains de l'école Rutherford vendredi et samedi pour assister aux spectacles extérieurs jusqu'à 22 h. Il y aura entre autres sur scène Pascal Lecours et les Mauvais Caracteres, un groupe d'Edmonton.

Les visiteurs pourront aussi admirer les sculptures de neige sur le site de l'école.

Une randonnée en raquettes est organisée pendant les deux derniers jours du festival entre 18 h et 22 h. Le point de départ est à l'école Rutherford.

Dans le ravin Mill Creek, vendredi et samedi soir, les festivaliers pourront marcher dans les sentiers illuminés.

Le 8e Festival Flying Canoë Volant se déroule du 30 janvier au 1er février 2020 dans le quartier francophone d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marie Chabot-Johnson

Activités intérieures

Dans le ravin Mill Creek, rendez-vous dans la cabane du trappeur pour entendre des contes, légendes et chansons vendredi et samedi dès 18 h. Vous pourrez aussi y voir des expositions de même qu'en apprendre plus sur les danses et la culture métisses.

Des artisans exposeront à l'intérieur de La Cité francophone jusqu'à minuit. Il y aura entre autres des plats chauds et des bières artisanales.

À l'intérieur de l'école Rutherford, il sera possible de déguster des croissants et de boire un café.

Il ne faut rien manquer! Les randonnées dans le ravin, les installations artistiques, les éclairages, nos comédiens qui se promènent un peu partout dans leur personnage inspiré de la légende [de la chasse-galerie], les campements métis... Daniel Cournoyer, producteur du Festival Flying Canoë Volant

Renelle Ray, la grande gagnante de Polyfonik 2018 a sorti son premier album à l'automne et sera l'une des artistes invités lors du Festival Flying Canoë Volant. Photo : Julianna Damer

Les artistes

Vendredi à 20 h pour terminer la soirée, les organisateurs donnent rendez-vous aux visiteurs au cabaret de La Cité francophone pour assister aux performances de Renelle Ray, Billie Zizi et Carter & the Capitals.

« Billie Zizi est une guitariste d'Edmonton qui joue toute sorte de style : jazz, folk, gipsy, rock », indique Jason Kodie, le responsable de la programmation musicale du Festival Flying Canoë Volant.

Samedi, ce sera au tour de Bad Buddy, Daniel Gervais Band et Retrofitz de faire vibrer les festivaliers.

Au club de ski d'Edmonton dès 17 h, Logan Alexis Singers, un groupe originaire de la Première Nation Alexis Nakota, sera là pour vous faire danser au rythme de ses tambours et de ses chants.

Au même endroit vendredi et samedi, il y aura aussi dès 20 h une tente avec de la musique de King Muskafa.