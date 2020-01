Les membres du Conseil de sécurité sont très inquiets devant l'escalade significative de la violence à Nehm et Al Jawf et son impact sur les civils, dont des milliers ont été déplacés au cours des derniers jours , lit-on dans la déclaration adoptée à l'unanimité jeudi.

Le texte souligne également la nécessité de maintenir le cessez-le-feu à Hodeïda (ouest), en vertu des engagements pris en Suède entre les belligérants en décembre 2018.

Les membres du Conseil de sécurité réclament aussi un arrêt à toutes les intimidations à l'égard des travailleurs humanitaires et un accès sans entrave , notamment dans le nord du pays.

Les affrontements entre les rebelles houthis et les forces du gouvernement yéménite ont repris depuis une douzaine de jours au Yémen après des mois de relative accalmie.

La guerre oppose depuis plus de cinq ans les Houthis, soutenus par l'Iran, et les forces du gouvernement, appuyées par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite.

Selon plusieurs ONG, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. Le pays connaît la pire crise humanitaire au monde d'après l'ONU.

Les Houthis attaquent le sud de l’Arabie saoudite

Mercredi, les rebelles houthis ont affirmée avoir mené plusieurs attaques contre l’Arabie saoudite, notamment contre des installations pétrolières d’Aramco. Selon le général Yahia Saree, les rebelles ont ciblé avec des missiles et avec des drones les aéroports d’Abha et de Jizane ainsi que la base militaire de Khamis Muchait. Il a précisé que ces attaques étaient une riposte aux raids de la coalition au nord et à l’est de la capitale Sanaa.