C'est parti pour le Yukon Arctic Ultra 2020!

Le Yukon Arctic Ultra compte trois catégories de distance, le marathon classique de 42 kilomètres, le 160 kilomètres et le 480 kilomètres.

Cette année, pas moins de 15 pays sont représentés par des participants pour qui le Yukon Arctic Ultra représente un défi et un objectif hors du commun.

Les compétiteurs se sont entraînés pendant des mois avant de prendre le départ. L'enseignante Lucile Barbaudy est venue de France et rêve d'y participer depuis plusieurs années.

C'est un rêve et puis c'est surtout qu'il y a trois ans je ne tenais pas debout [...] et penser à la participation à cette course, c'était en fait la seule chose qui m'a gardé la tête hors de l'eau. Voilà.

Les températures particulièrement clémentes à Whitehorse jeudi avec -8 degrés Celsius, ont rassuré les organisateurs qui ont dû composer avec des froids extrêmes ces dernières années.

L'événement avait également fait l'objet de vives critiques après que certains participants aient été amputés en 2018 en raison d'engelures graves.

Depuis, les participants doivent suivre des formations sur la survie par grand froid et pouvoir s'exprimer en anglais.

Les organisateurs s'attendent à des refroidissements importants au cours des prochains jours avec des températures pouvant atteindre -40 degrés Celsius, mais pour ces athlètes de courses extrêmes, le grand froid fait partie de l'attrait.

Nous on est venu pour le froid parce qu'on a déjà fait le Marathon des Sables et on a couru dans le Grand Canyon l'année dernière donc on avait des plus 40 [degrés Celsius] et maintenant on va avoir moins 40, avoir un [virage] de 180 degrés ça aurait été joli pour nous, mais pour l'instant c'est bien pour le départ, on a le temps de pouvoir s'acclimater.

Hervé Acosta, compétiteur au 480 kilomètres