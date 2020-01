La MRC du Domaine-du-Roy critiquée pour son appel au public pour des photos

Certains photographes professionnels dénoncent cette méthode pour obtenir des photographies gratuitement, alors que certains peinent à gagner leur vie.

C'est ce que dénonce le photojournaliste Francis Vachon. Ce dernier a notamment comme clients La Presse Canadienne, l'Agence France-Presse et le New York Times.

La conseillère en communications de la MRC du Domaine-du-Roy , Hélène Vachon, est en désaccord. Elle insiste sur la nécessaire participation des citoyens.

On n'est pas allé chercher un photographe professionnel parce que depuis deux ans la MRC travaille extrêmement fort pour se rapprocher des citoyens. On veut qu'ils s'approprient le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, car des fois il y a des endroits cachés qui sont magnifiques, qui ne sont pas visibles à la vue de tous et ce sont des citoyens qui peuvent nous donner l'accès à ces lieux-là.

Hélène Vachon, conseillère en communications de la MRC du Domaine-du-Roy