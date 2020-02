Des cinémas indépendants font belle figure grâce à Netflix

L'offre de vidéos à la demande et de plateformes de diffusion en continu n'a jamais été aussi grande. Face à cette guerre commerciale que se livrent ces géants, comment se portent les cinémas indépendants? Ils prospèrent, et ce, grâce notamment aux créations originales de l'américain Netflix.

Le cas du cinéma Princess

Facilement reconnaissable sur l'avenue Whyte grâce à son enseigne rétro et fréquenté par plusieurs générations d'Albertains, le cinéma Princess est une institution pour beaucoup.

Tanyss Patterson sort tout juste de la salle principale où il a vu le film Jojo Rabbit, à l’affiche depuis déjà plusieurs semaines. C’était excellent, vous l'avez vu? , demande-t-elle.

Cette Edmontonienne fréquente les lieux depuis 30 ans. J’y ai vu de vieux films comme Rebel Without a Cause, avec James Dean. C’est un lieu spécial, de l’intérieur, comme de l’extérieur, et un des rares vieux immeubles de la ville qui est encore animé.

Tanyss Patterson vient au cinéma Princess depuis ses 13 ans. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Un cinéma pas prêt de fermer

Inauguré en 1915, cet édifice centenaire, classé historique depuis 1976, doit maintenant faire face à la concurrence des plateformes de visionnement de contenus en ligne. Des services auxquels un Canadien sur six est abonné, selon l’Observateur des technologies médias.

Or, à en croire Jordan Thompson, l'un des directeurs du cinéma Princess, ce cinéma indépendant ne connaît pas la crise. Nos chiffres sont dans le positif , affirme-t-il. Nous avons vu le nombre de visiteurs augmenter de 20 % depuis 2016.

Selon lui, l'ancienneté des lieux attire un public curieux et nostalgique. La direction tente de garder des traditions d'antan, comme l'affichage à l'extérieur des films à l'affiche qui est changé, lettre par lettre, par le personnel tous les jeudis.

Le balcon, à la façon d’une salle de théâtre, les moulures entourant l’écran et la vidéo de présentation rétro, lancée avant chaque séance, font partie du charme de cette adresse « emblématique » d'Edmonton, selon Jordan Thompson.

Olivia Ménard (à gauche) et son amie Amber Appah attendent l'ouverture de la salle. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Pour Olivia Ménard, étudiante francophone de 21 ans, le maïs soufflé pas cher n’est pas la seule raison de sa visite. C’est incroyable de pouvoir encore trouver des lieux comme celui-ci, avec une histoire et un héritage. Il faut les protéger.

Ce qui attire les cinéphiles, c’est surtout la programmation qui se différencie des grandes chaînes comme Cinexplex ou Landmarks. Chaque année, quand la liste des Oscars sort, 75 % des films ont déjà été joués ici et le reste le sera bientôt. On projette des films indépendants et des succès étrangers, une chose rare à Edmonton , dit fièrement Jordan Thompson.

Une collaboration réussie

Est-ce que la popularité des plateformes de lecture en continu met des bâtons dans les roues de ce cinéma indépendant? Quand Netflix est apparu, nous avons vu une baisse, mais, depuis deux ans, nous revenons en force. Les gens ont réalisé que l’expérience n’était pas la même.

Dorénavant, ces deux acteurs travaillent même main dans la main. Le cinéma Princess diffuse les productions originales de Netflix avant leur sortie sur la plateforme en ligne. En ce moment, c’est Uncut Gems, avec l’acteur Adam Sandler. On a vu une centaine de personnes acheter une place par séance, deux fois par jour, et ce, depuis une semaine et demie, décrit le codirecteur. C’est un vrai succès pour nous.

Pour les cinémas indépendants, c’est un don du ciel de pouvoir montrer les films de Netflix , explique Susan Johnson, à la tête d'Independant Booking & Theatre Services. Son agence de distribution, établie en Ontario, collabore uniquement avec des cinémas, comme le cinéma Princess d’Edmonton.

Le cinéma Princess est classé bâtiment historique depuis 1976. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Elle facilite la diffusion de films sur plus de 120 écrans au Canada et aux États-Unis. Si l’offre de films sur le marché a baissé en cinq ans, Netflix a permis aux petits acteurs de proposer une offre différente et de se démarquer , assure-t-elle.

Si les films sont bons

L'entreprise Cineplex détient 75 % du marché cinématographique canadien. Entre 2015 et 2018, ses salles obscures ont perdu 7 751 000 spectateurs, selon son rapport annuel. Pourtant, l’industrie se porte bien. Selon l’Association de propriétaires de cinémas du Canada, les revenus de l’industrie du cinéma ont augmenté de 3 % depuis 2015, atteignant un peu plus de 1 milliard de dollars l’année dernière.

Cependant, Nuria Bronfman, directrice générale de l'Association, ne veut pas en tirer de conclusion trop hâtive, n’ayant pas les chiffres ciblant les cinémas indépendants. Les nombreux tarifs existants, comme celui pour la 3D, sont aussi des facteurs à prendre en compte. Les chiffres sont meilleurs, mais cette industrie fonctionne par cycle. Si les films sont bons, plus de gens vont au cinéma.

Selon elle, le nombre de petits cinémas indépendants est en légère augmentation ces dernières années dans des régions mal desservies, comme en Saskatchewan ou en Alberta.

Le cinéma Princess, lui, va continuer de s’adapter au 21e siècle progressivement. Après être passée au projecteur numérique en 2015, la direction va faire une autre métamorphose majeure d'ici un mois : l'achat de billet par Internet.