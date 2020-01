Pas question de fermer l'usine Crustacés des Monts, dit le maire Deschênes

Fermée depuis deux ans, l’usine de Sainte-Anne-des-Monts a fait l’objet d’une offre d’achat déposée par un consortium regroupant d’autres usines de transformation de crevettes. Cette offre s’inscrit dans un processus de rationalisation. Les acheteurs potentiels auraient sollicité l’aide du MAPAQMinistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec .

Les quotas de crevettes ont diminué de 53 % depuis 2009, passant de 37 016 tonnes à 17 337 tonnes en 2018 et 2019. Ce sont les taux de captures autorisés (TAC) les plus bas depuis 2001.

Depuis 20 ans, la capacité de transformation des usines a été augmentée, suivant en cela l’augmentation des TACtaux de captures autorisés . Les récentes baisses obligent les industriels à revoir leur stratégie.

La fermeture de Crustacés des Monts consoliderait les emplois dans d'autres usines, soit Marinard à Rivière-au-Renard, Crevette du Nord Atlantique, à L'Anse-au-Griffon, et Les Fruits de mer de l’Est-du-Québec, à Matane.

Informé à la fin de l’automne du projet du consortium, le maire indique avoir eu une rencontre d’urgence au Cabinet du ministre Lamontagne, début de décembre, pour discuter de la proposition des usines et pour faire valoir l’importance du maintien des emplois à Sainte-Anne-des-Monts. Je pense que tout le monde dans ce dossier a pris un pas de recul, le ministre, les industriels, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts , indique Simon Deschênes, en commentant les suites de cette rencontre.

Un deuxième acheteur

Simon Deschênes rappelle qu’un autre acheteur prêt à opérer l’usine de transformation de crevettes est toujours sur les rangs. Mon investisseur, fait-il valoir, veut avoir une usine de crevettes à Sainte-Anne-des-Monts et il détient les sources d’approvisionnement.

Le pêcheur de crevettes, Nicol Desbois, confirme que lui et son frère Bertrand Desbois, souhaitent effectivement acheter l’usine.

Débarquement de crevettes crues Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

M. Desbois assure que l’approvisionnement qu’ils détiennent pourrait faire fonctionner l’usine de 20 semaines à 26 semaines par année et conserver une cinquantaine d’emplois en misant sur un produit plus frais.

Au cours des deux dernières années, M. Desbois a débarqué son contingent de trois millions de livres de crevettes à l’usine de L’Anse-au-Griffon.

Simon Deschênes estime que c’est la solution la plus raisonnable.

Des emplois à conserver

Il est hors de question qu’on sacrifie 50 emplois à Sainte-Anne-des-Monts, dit-il, dans la MRCMunicipalité régionale de comté , la plus dévitalisée du Québec. On parle de 150 emplois à Matane, 150 emplois à L’Anse-au-Griffon et 250 emplois à Rivière-au-Renard et nous, il faudrait éponger les 40 à 50 emplois? , s’indigne Simon Deschênes.

Crustacés des Monts Photo : Radio-Canada

De plus, ajoute-t-il, l’usine est aussi un élément d’une chaîne locale de production importante pour la préservation des infrastructures comme les quais de Sainte-Anne-des-Monts et de Tourelle ou le maintien d’emplois périphériques comme le camionnage.

L’hypothèse de convertir l’usine pour la 2e ou la 3e transformation ou pour traiter une autre espèce comme le sébaste ne le séduit pas. Est-ce que ce sont des scénarios crédibles? Si oui, qui seront les investisseurs? Je doute que nous ayons des investisseurs , commente le maire. L’élu municipal observe que la décision doit être rapidement prise puisqu'il ne reste que deux mois avant l’ouverture de la pêche.

Simon Deschênes veut maintenant rencontrer le ministre afin d’analyser les différents scénarios permettant de conserver les emplois.