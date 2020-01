Le Salon du livre francophone revient à Vancouver en avril

Encouragé par le succès de l'initiative en 2019, le comité organisateur aspire à pérenniser l'événement, comme l’explique Lyne Gareau, auteure et membre du comité et instigatrice du Salon du livre de Vancouver.

On voulait définitivement répéter l’expérience, il y avait une atmosphère vraiment extraordinaire lors du premier Salon du livre. Lyne Gareau, auteure et membre du comité organisateur du Salon du livre de Vancouver

Cette année, le Salon du livre de Vancouver change de format. Au lieu d’étendre l’événement sur une fin de semaine, il sera concentré en une seule journée.

On voulait essayer quelque chose de nouveau, cela sera plus court, plus condensé , explique Mme Gareau. Elle précise également que l’organisation de ce salon demande beaucoup de travail pour un petit comité qui fonctionne surtout de façon bénévole .

L'auteure Lyne Gareau présentera son recueil intitulé Le Chat Janus lors du Salon du livre de Vancouver. Photo : Radio-Canada

Différentes activités s'enchaînent lors de cette journée afin de satisfaire les petits comme les grands. Si le « speedbooking » et le cabaret littéraire sont de retour, le public pourra également prendre part à un atelier d’écriture.

Des tables d’auteurs seront également organisées afin de permettre aux visiteurs de rencontrer les écrivains de la province.

Près d’une quinzaine d’auteurs francophones de la Colombie-Britannique et de l’Ouest de la province, mais aussi de partout au Canada, tels que Lyne Gareau, le poète haïtien Tanguy Exumé ou l’auteure de littérature jeunesse Diya Lim seront présents.

Faire rayonner la communauté littéraire

À travers le Salon du livre de Vancouver, elle espère rendre visibles les auteurs francophones de la province et espère que cette rencontre donne encore plus aux gens l'envie d’écrire .

Si Lyne Gareau a laissé la programmation de ce salon à Alexandra Bolduc, elle a tout de même souhaité mettre en place cette année une soirée uniquement réservée aux auteurs.

C’est un métier où on est assez isolé et ça va permettre aux gens d'échanger et de parler de leurs projets. Lyne Gareau, auteure et membre du comité et instigatrice du Salon du livre de Vancouver

L'écrivaine aspire également à développer une association d’auteurs de la Colombie-Britannique. Il y a vraiment un mouvement en ce moment en Colombie-Britannique, on entend beaucoup plus parler des auteurs , dit-elle.

Le Salon du livre de Vancouver aura lieu le samedi 4 avril au Centre culturel francophone de Vancouver.