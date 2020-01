Violence au hockey interscolaire : le prochain match entre Bathurst et Tracadie reporté

Le prochain match de hockey scolaire masculin entre l’École Secondaire Népisiguit (ESN) de Bathurst et la polyvalente W.A Losier de Tracadie est reporté jusqu'à nouvel ordre.

Les deux formations devaient s'affronter samedi soir. Mais un geste violent qui s'est déroulé le 17 janvier dernier a forcé les autorités à prendre la décision de ne pas jouer pour laisser retomber la poussière.

Après la rencontre du 17 janvier, un des gardiens de l'ESN a asséné un coup à un joueur de Tracadie. Cet incident, capté sur vidéo et publié sur les réseaux sociaux, a été vu plus de 2 millions de fois et a suscité un déluge de réactions.

Hockey : un geste disgracieux

Le fautif a reçu une suspension de 15 parties par la Ligue conférence nord Subway des écoles secondaires pour tentative de blessure avec coup à la tête alors que le match était terminé.

Il y a présentement des discussions entre les écoles, le District scolaire francophone Nord-Est et l'Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick pour analyser la violence au hockey.

On a ouvert la conversation pour voir la suite des choses , dit Ian Desroches, coordonnateur aux relations stratégiques au District scolaire francophone Nord-Est.

On ne sait pas encore si le match sera joué ou tout simplement annulé.

Cette situation soulève des questions chez les jeunes de l'ESN.

Ils [la direction de l’école] ne nous ont rien dit. Si j’avais été eux autres, j’aurais informé les élèves au moins pour savoir pourquoi il [le joueur] a fait ça , a déploré un élève.

Une plainte a été déposée peu de temps après l'incident du 17 janvier, a confirmé la semaine dernière la porte-parole de la GRC, Julie Rogers-Marsh.