Moins de neige sur la chaussée de la route 138 grâce aux brise-vent

Des brise-vent ont fait leur apparition au bord de certaines portions de la route 138. Ces structures de bois servent à réduire les effets du vent et de la neige sur la chaussée.

Ce dispositif est utilisé ailleurs au Québec, notamment sur l’autoroute 20 au Bas-Saint-Laurent. Il s’agit cependant d’une première installation sur la Côte-Nord.

Avec ces brise-vent, il pourrait y avoir moins de lames de neige et de poudrerie sur la route.

Le nouveau brise-vent des Bergeronnes fait près de quatre mètres de haut et plus de 70 mètres de long. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Ces nouvelles structures, fabriquées par les employés du ministère des Transports (MTQ), servent à ralentir le vent, explique la porte-parole du MTQministère des Transports du Québec , Sarah Gaudreault. Le vent, en ralentissant, il tourbillonne un peu sur lui-même, puis il vient s'accumuler plus loin dans le champ, dans l'espace qui est devant, et non sur la route , précise-t-elle.

Ces barrières anti-poudrerie sont présentes depuis quelques semaines en Haute-Côte-Nord. Le MTQ ministère des Transports du Québec en a également installé à Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre dans des espaces dégagés et venteux.

Des améliorations ont déjà été notées sur la route selon le MTQministère des Transports du Québec .

C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de neige cet hiver, mais on m'a confirmé qu'à Havre-Saint-Pierre, on voit déjà un peu moins de neige sur la chaussée pour les usagers. Sarah Gaudreault, porte-parole du MTQ ministère des Transports du Québec

Les barrières anti-poudrerie laissent passer le vent. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Le technicien en génie civil au centre de services des Bergeronnes du MTQministère des Transports du Québec , Jean-François Gagnon, explique le fonctionnement des brise-vent surtout par sa forme. Il faut que ce soit poreux environ à 50 %, donc ça doit laisser passer en partie la neige et le vent, mais ça ralentit la neige et elle se dépose de l'autre côté.

Jean-François Gagnon et Sarah Gaudreault ont présenté le brise-vent des Bergeronnes jeudi. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Un test planifié

Les brise-vent ont été déployés à des endroits stratégiques. C'est des corridors de vent qu'on connaît depuis plusieurs années. On l'étudie notre réseau. Chaque année, on voit bien que lorsqu'il y a beaucoup de neige, ces zones-là sont difficiles d'entretien , explique Sarah Gaudreault. Lorsque la neige s'accumule de façon très compacte sur la chaussée, cela peut causer du tort aux opérations de déneigement , ajoute-t-elle.

Le MTQministère des Transports du Québec se donne jusqu'à la fin de l’hiver pour voir si l’expérience est réussie. Si c’est le cas, les brise-vent seront réinstallés l’année prochaine et d’autres structures semblables pourraient être installées ailleurs sur la route 138.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais