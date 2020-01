Les audiences sur le déménagement de l'Armée du Salut prennent fin à Ottawa

Les audiences du groupe SOS Vanier et de l’Armée du Salut devant le Tribunal d'appel de l'aménagement local (TAAL) se sont conclues jeudi à l'hôtel de ville d'Ottawa, un jour plus tôt que prévu.

Depuis trois semaines, une quinzaine de témoins ont été appelés pour délibérer sur l'aménagement possible d'un nouveau refuge de l’Armée du Salut pour hommes sans-abri au 333, chemin Montréal, dans le quartier Vanier.

Les arguments finaux pour cet appel seront soumis par écrit en mi-février, a confirmé l'avocat du groupe SOS Vanier, Michael Polowin, qui espère recevoir une réponse finale d'ici la fin de l’été.

C’est comme dire qu’on va régler un problème de logement en mettant les gens à l'hôpital. Philippe Denault, membre du groupe SOS Vanier

Philippe Denault réside à Vanier depuis 2016. Il soutient que la décision de modifier le zonage du chemin de Montréal ne correspond pas aux meilleures pratiques municipales ou fédérales actuelles en matière de lutte à l'itinérance et d'accès au logement abordable.

Philippe Denault critique la Ville d'Ottawa dans le dossier du déménagement des locaux de l'Armée du Salut dans Vanier. Photo : Radio-Canada

On pense que créer un méga refuge, d'entreposer les gens dans un centre polyvalent qui n'a pas nécessairement une vocation unique, n’est pas la solution a lancé Philippe Denault, membre du groupe SOS Vanier. Ce groupe de résidents du quartier Vanier a été formé en juin 2017 pour s’opposer à la décision de la ville de modifier le zonage du chemin de Montréal pour y bâtir le refuge de 350 lits.

Dissonance des discours sur le logement

Mercredi dernier, le conseil municipal d’Ottawa a appuyé à l'unanimité une motion voulant qu'il y ait un état d'urgence en matière de logements abordables et d'itinérance.

Catherine McKenney, qui représente le quartier Somerset et qui a déposé la motion, réclamait par ce geste des cibles exigeantes et un échéancier pour créer un meilleur accès au logement abordable, ainsi que des mesures pour prévenir l’itinérance et venir en aide aux sans-abri.

Or M. Denault y voit une confusion. On pense qu'investir des dizaines de milliers de dollars dans une installation de cette taille-là, ça va juste ancrer le problème à long terme , a-t-il dit en référence au refuge proposé sur le chemin de Montréal.

Le conseiller municipal pour Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, avait par ailleurs déposé une motion qui a été rejetée qui visait à annuler l’approbation du projet de refuge controversé de l’Armée du Salut en juin dernier.

Les communautés autochtones et francophones en péril

L’avocate Anne Tardif, qui a représenté le groupe SOS Vanier au tribunal d’appel, soutient que le tronçon du chemin de Montréal où se trouvera le refuge de l'Armée du Salut a été désigné comme un quartier français qui doit servir comme artère et comme point de rencontre .

L'inquiétude de la communauté, je crois, c'est que l’implantation d’un refuge d'une taille importante sur le tronçon pourrait fondamentalement changer l'atmosphère sur la rue et la manière dont la communauté francophone l'habite et la perçoit , a expliqué la juriste.

La juriste Anne Tardif a représenté le groupe SOS Vanier au Tribunal d'appel de l'aménagement local en matière de minorités francophones et autochtones. Photo : Courtoisie de Gowling WLG

La communauté autochtone n’a pas été consultée de manière appropriée. Anne Tardif, avocate

Me Tardif a aussi soutenu que bon nombre des personnes autochtones, métisses ou inuit d’Ottawa résident à Vanier, et qu’un tiers des itinérants d’Ottawa sont autochtones. C’est pourquoi des organismes qui luttent contre l’itinérance autochtone comme Gignul Non-profit Housing Corporation et le centre Wabano se sont installés dans ce quartier.

Le centre Wabano se trouve à une rue du site proposé du refuge de l’Armée du Salut, et 60 % de ses membres sont des femmes. De son côté, Gignul Non-profit Housing Corporation offre un certain nombre logements abordables à proximité du site et 60 % de leurs clients sont des mères célibataires.

Selon Me Tardif, la Coalition autochtone d’Ottawa, une alliance d’organismes autochtones de première ligne dans la région de la capitale, avait des craintes que le refuge de l’Armée du Salut mette en péril ces personnes vulnérables.