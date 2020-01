Un skieur urbain de Lac-Beauport présentera son court métrage aux X Games

L’identité des six skieurs qui auront à présenter un court métrage les mettant en vedette en milieu urbain a été dévoilée mi-janvier par les X Games, mais il y a déjà des mois que Émile Bergeron travaille sur le tournage de son film. Le plus important de sa jeune carrière

Pour un skieur urbain, le Real Ski, c’est pas mal l’apogée. C’est le plus gros événement qu’on peut atteindre et je suis honoré d’y participer , admet l’athlète de 24 ans rencontré en bas des pentes de la station Le Relais.

C’est ici que tout a commencé , lance-t-il en regardant vers le parc à neige. Vite attiré par les sauts et les rails, il a tenté sa chance dans des compétitions de slopestyle et de grand saut à la fin de l’adolescence. C’est toutefois devant la lentille qu’il a trouvé sa vocation.

Il y a un aspect créatif avec la vidéo qui n’est pas vraiment existant dans le milieu de la compétition et qui est vraiment intéressant à mes yeux.

Québec, centre du monde du ski urbain

D’autant plus que Québec est en quelque sorte le centre du monde des films de ski urbain. Entre Jean-Philippe Auclair, les « Trois Phil » et Jean-François Houle et Beaulieu-Marchand, Émile Bergeron est le dernier d’une longue lignée de skieurs de la région dont les prouesses sur pellicule dépassent les frontières de la province.

Le savoir se passe de personne en personne et c’est ce qui fait notre force , estime-t-il.

Émile Bergeron en tournage Photo : Felix Rioux

Bergeron a d’ailleurs passé les deux derniers hivers à suivre le double champion en titre du X Games Real Ski, le Shawiniganais Phil Casabon, dans ses tournages.

Ça a été un peu une école pour moi et ça m’a permis de savoir dans quoi je m’embarquais cette année en prenant le siège du conducteur.

Casabon ayant décidé de faire l’impasse sur la compétition cet hiver, la porte est grande ouverte pour que l’élève rejoigne le maître.

Un tournage exigeant

Le film que doit remettre Émile Bergeron aux juges des X Games, dans une dizaine de jours, en est un de 90 secondes. De 10 à 13 images pour avoir quelque chose d’assez complet , décrit-il.

N’empêche, il ne compte plus les heures travaillées sur cette douzaine de scènes depuis le mois d’octobre. Il faut d’abord trouver les lieux de tournage inconnus du public, ce qui peut s’avérer difficile à Québec et dans les environs, la ville ayant été surreprésentée dans les films de ski.

Google Maps est un outil vraiment utile parce que ça nous permet de nous promener à travers les rues d’une ville sans avoir à nous y rendre en voiture. Émile Bergeron

De Rimouski à Saguenay, du toit d’un aréna au barrage d’une rivière à peine gelée, tous les terrains de jeu sont permis. Mais pour réduire le danger des manoeuvres au minimum, il faut prendre le temps de préparer une structure de neige solide et un atterrissage.

Dotés d’un budget de quelques milliers de dollars, Bergeron et sa petite équipe composée d’un autre skieur et deux caméramans, dont son frère Paul, sillonnent le Québec à la recherche de l’image parfaite.

La petite équipe de tournage d'Émile Bergeron Photo : Felix Rioux

Depuis quelques mois, on voyage ensemble, on pelte ensemble, on ski et on filme ensemble , raconte-t-il. Le ski, dans les faits, n’occupe qu’une très petite partie de leur journée.

Qu’à cela ne tienne, Émile Bergeron est convaincu que le jeu en vaut la chandelle. Le produit fini sera à la hauteur de ses prédécesseurs québécois, annonce-t-il alors que s'achève le tournage.

Si tel est le cas, ce n’est qu’une question de temps avant que les manoeuvres du skieur surnommé « B-Mile » se fassent le tour du monde.