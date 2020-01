Investissements majeurs sur la route 117 dans les Laurentides

Le premier plan est de construire une route à quatre voies séparées dans un nouvel axe, le deuxième, de construire une route à quatre voies séparées dans l'axe actuel et la dernière option serait de séparer la route actuelle tout en ajoutant des voies de dépassement.

La décision sera connue au mois de mars et les constructions s'étendront sur un total de 14 kilomètres.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, rencontrait jeudi le comité SOS 117, à Saint-Sauveur, dans le but de présenter l'étude que fait le gouvernement au sujet des trois options qui sont présentement sur la table.

La ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D'Amours ainsi que la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, étaient également présentes à la rencontre. Mme Jeannotte estime la rencontre aura répondu aux attentes du comité SOS 117 composés d'élus du secteur.

Il fallait faire cette étude et les coûts ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'en 2011 , explique-t-elle. Avec ce que nous leur avons dit aujourd'hui, nous les avons beaucoup rassurés.

Le mot étude est tannant à entendre pour la population. En tant que députée, quand une maman vient te voir pour te dire qu'elle a perdu sa fille de 17 ans, c'est très difficile et la route 117 est vraiment ma priorité. Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Le coût n'est pas le seul facteur, assure Chantale Jeannotte. Ce qui est le plus important pour notre gouvernement c'est la sécurité.

La notion de temps sera aussi prise en compte dans la décision qui, on le rappelle, surviendra en au printemps. Si on prend la première option qui consiste à améliorer l'axe actuel, on sauverait trois ans. Dans le cas des autres autres options, les délais seraient passablement augmentés, car il faudrait passer par le Bureau des audiences publiques , précise Mme Jeannotte.

Pour 2020, plusieurs projets seront mis en branle. On parle notamment de l'implantation d'une bande rugueuse entre Mont-Laurier et Labelle, sur environ 70 kilomètres. Plusieurs corrections seront également faites à la hauteur du pont Ouellette, situé entre Labelle et Rivière-Rouge, où se sont produits plusieurs accidents au fil des ans.

Le maire de la municipalité de Lac-aux-Écorces dans les Hautes-Laurentides, et président du Comité S.O.S 117, Pierre Flamand. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Le président du Comité SOS 117 et maire de la municipalité de Lac-des-Écorces, Pierre Flamand, s'est dit très heureux des annonces du jour.