Maladie Alzheimer : Service Secours Baie-des-Chaleurs fait un don de 100 000 $

Ce don porte le solde du fonds de dotation créé en avril dernier par la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) à plus 132 000 $.

La SAGÎM entend profiter de ce capital permanent pour assurer un financement récurrent et à long terme, grâce aux revenus de placements générés chaque année.

L’argent, explique le directeur général de la SAGÎMSociété Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Bernard Babin, pourrait servir à développer nos services avec les proches aidants ou pour les activités de répit de jour pour les personnes atteintes. Présentement, la problématique qu’on a, surtout dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, c’est qu’on manque un peu de financement pour nos activités de jour.

Bernard Babin soutient que l’organisme, qui possède huit points de service en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, doit penser à long terme dans un contexte de vieillissement de la population et de recrudescence de la maladie.

Il y a 2100 personnes en Gaspésie et aux Îles qui souffrent actuellement de la maladie d’Alzheimer. Ce chiffre devrait doubler d’ici cinq ans. Bernard Babin, directeur général de la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La SAGÎMSociété Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine espère un jour atteindre le cap du million de dollars avec son fonds de dotation.

Le siège social de la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine est situé à Bonaventure. Photo : Radio-Canada

Un OBNL organisme à but non lucratif philantrope

Service Secours Baie des Chaleurs, l'organisme sans but lucratif (OBNL) qui offre les services de soins ambulanciers entre Nouvelle et Maria, verse chaque année plus d'un million de dollars à divers organismes liés à la santé et aux saines habitudes de vie.

En juillet 2019, Service Secours Baie-des-Chaleurs a remis un chèque de 125 000 $ dans le cadre d’un tournoi de golf au profit de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.

La présidente de Service Secours Baie-des-Chaleurs, Liette Babin, explique qu'il était naturel de soutenir la Société Alzheimer.

On a tous quelqu’un dans notre entourage qui est aux prises avec cette fameuse maladie, dit-elle. C’est mourir à petit feu, ça touche les patients, mais aussi les proches aidants.