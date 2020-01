La Ville vote pour la hausse du prix de l'eau et la révision des services en français

Les prix de l'eau augmenteront de 3 % la première année et la deuxième année, ainsi que de 2,8 % les deux suivantes.

Une facture moyenne d’un résident augmentera de 33 $ en 2020. Les taux passeront à 1,86 $ par mètre cube d'eau le 1er mars et atteindront 2 $ en 2023.

Un rapport  (Nouvelle fenêtre) du Comité permanent de la Ville sur l’eau et les déchets indique que ces augmentations visent à amasser des fonds pour les améliorations de l’usine de traitement des eaux dans le quartier North End.

La Ville fait face à une facture de 1,8 milliard de dollars pour les travaux de son système d’épuration de l’eau.

Les conseillers municipaux Shawn Nason et Kevin Klein ont voté contre la recommandation.

La Ville conserve 11 % des revenus sur l'eau et les égouts comme dividende. Ceux-ci apporteront 34,5 millions de dollars aux revenus généraux de la Ville en 2020 et pourront être utilisés pour d’autres services, comme les piscines et les bibliothèques.

Kevin Klein, qui siège au comité permanent de la Ville sur l’eau et les déchets, dit ne pas aimer la façon dont la Ville conserve cet argent, plutôt que de le rediriger directement vers les infrastructures d’assainissement des eaux.

Services en français

Par ailleurs, les conseillers municipaux ont également voté à l'unanimité en faveur des dispositions du rapport sur la révision des services en français à la Ville de Winnipeg.

Ce dernier recommande que l'offre active de services soit étendue sur l'ensemble du territoire municipal.

Devant les conseillers municipaux, les représentants de la Société de la francophonie manitobaine et de l'association des municipalités bilingues du Manitoba ont invité les élus à adopter cette révision.

Ils ont souligné que les francophones se trouvent désormais dans tous les secteurs de la ville et plus seulement dans le secteur Riel, qui regroupe Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint Norbert.

Les conseillers Mathieu Allard et Brian Mayes, représentants respectifs des quartiers Saint-Boniface et Saint-Vital, ont appuyé ces propos en ajoutant que la Ville de Winnipeg avait beaucoup oeuvré en faveur de la langue française ces dernières années.

Au moment du vote, les 15 conseillers présents se sont levés pour montrer leur approbation.

Si la Ville suit les recommandations du rapport, les services en français à Winnipeg seront donc étendus progressivement à l'ensemble de la ville selon des plans sur cinq ans, et ce, à partir de 2021.

Avec les informations de Mohamed-Amin Kehel