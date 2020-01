L'éloignement de certains villages de la Côte-Nord amplifierait la pauvreté

Le coût de la vie plus élevé et l’obligation de se déplacer pour obtenir certains services sont des facteurs qui accentuent les difficultés des gens en situation de pauvreté sur la Côte-Nord. C’est ce qui est ressorti des discussions jeudi à Sept-Îles lors des consultations menées par le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Des représentants de quatre organismes communautaires de la Côte-Nord ont participé à la consultation qui s’inscrit dans le cadre de la tournée Rassemblons un Québec riche de tout son monde . La démarche vise à mieux définir les différentes facettes de la pauvreté à travers la province et à développer des pistes de solutions.

Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires et Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L’éloignement comme amplificateur

Plusieurs villages de la Côte-Nord, surtout à l'est de la région, sont éloignés et parfois isolés. À cause des coûts de transport, les produits qu’on retrouve en épicerie dans ces villages sont beaucoup plus chers. La nécessité d’avoir une voiture pour se rendre à différents points de services est également un enjeu.

L’agente de développement au centre Le Volet des femmes d'Aguanish, Hélène Arsenault, est témoin de ces facteurs dans sa communauté. Tout est loin. Si on veut aller faire l’épicerie, dans notre cas on demeure à Aguanish, l’épicerie est à 125 km , explique l’agente de développement.

Ça fait 250 km aller-retour pour aller faire la même épicerie que les gens de Sept-Îles. Hélène Arsenault, agente de développement au centre Le Volet des femmes d'Aguanish

Les femmes enceintes sont aussi particulièrement affectées par ces coûts additionnels. Avant d’accoucher, ils vont nous envoyer un mois avant la date prévue d’accouchement, ils vont nous envoyer à Sept-Îles. Il faut se loger, il faut se nourrir pendant ce mois-là.

La réalisation d’études supérieures est également un fardeau financier important pour les parents qui doivent loger leurs enfants et subvenir à leurs besoins alors qu’ils sont dans une autre ville.

Exclusion sociale

Même sans le facteur d'éloignement, la pauvreté est un phénomène bien réel dans des villes comme Baie-Comeau ou Sept-Îles. L’exclusion sociale se fait sentir particulièrement dans les villes où roule l'économie du marché des métaux, pense David Lebœuf, directeur de Transit Sept-Îles, une ressource d'hébergement.

Certains propriétaires d'immeubles à logement préfèrent même garder leurs appartements vacants plutôt que de les louer à certaines clientèles plus défavorisées, selon M. Lebœuf.

Nous, on a beaucoup plus de difficulté à loger des autochtones hors réserve aussi. Sept-Îles a beaucoup, je ne dirais pas qu’il y a du raciste, il y a beaucoup d’acceptation, mais les personnes ne sont pas nécessairement prêtes à louer à certaines personnes, à cause du jugement , raconte le directeur de Transit Sept-Îles.

Des pistes de solution

Un meilleur soutien financier des gouvernements pour l'éducation des jeunes provenant de villages éloignés est notamment une solution qui a été proposée lors de la consultation.

Le désenclavement de la région a également été établi comme un facteur économique qui pourrait favoriser le tourisme et aider à réduire les coûts de transport pour la population de la Basse-Côte-Nord.

Demander au gouvernement d’obliger les institutions financières à maintenir des points de service sur le territoire pourrait venir en aide à certaines communautés, pense le groupe qui a pris part à la consultation.

Le début d’une longue démarche

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté fait présentement la tournée de dix régions au Québec. La première étape d’une démarche de longue haleine, explique le porte-parole du collectif, Serge Petitclerc. Ils analyseront ensuite les données afin de mettre sur pied de nouvelles revendications. Et tout ça se cumulerait dans une dernière étape à Québec, en 2021, où on mettrait de l’avant auprès des élus c’est quoi les nouvelles revendications par exemple, un nouveau manifeste pour faire avancer le Québec dans une société avec moins de pauvreté , explique M. Petitclerc.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau