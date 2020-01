Mouvement démocratie nouvelle répond à Sylvain Roy sur la réforme du mode de scrutin

Sylvain Roy a affirmé mercredi que la réforme du mode de scrutin n'était pas un enjeu prioritaire pour les régions du Québec, car de nombreux problèmes plus urgents doivent être résolus.

Jean-Pierre Charbonneau, qui défend la réforme du mode de scrutin, s’est étonné de cette déclaration dans une lettre qu’il a transmise au député de Bonaventure.

Il s’y décrit comme « stupéfait » des propos de Sylvain Roy et y souligne, entre autres, que le Parti québécois a signé une entente avec Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec pour mettre en place une représentation électorale proportionnelle.

Sylvain Roy dit une chose et son contraire. C’est pas parce qu’on veut s’occuper des garderies et des transports dans sa région qu’on ne peut pas aussi, à l’Assemblée nationale, faire des changements plus globaux comme réformer un mode de scrutin. C’est un argument qui ne tient pas la route.

Jean-Pierre Charbonneau, président du Mouvement démocratie nouvelle