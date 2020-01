La bibliothèque publique de Windsor déménage

L'actuel emplacement restera ouvert jusqu'au dimanche 2 février.

La bibliothèque occupera deux étages de l'édifice Paul Martin au 185, avenue Ouellette. Le premier étage - environ 11 000 pieds carrés - abritera la bibliothèque elle-même, tandis que le deuxième étage abritera ses bureaux administratifs.

L'emplacement actuel de la bibliothèque fermera ensuite ses portes, en attendant la fin de la vente au refuge Downtown Mission à la fin du mois.

Un emplacement privilégié

Selon Kitty Pope, la directrice générale de la Bibliothèque publique de Windsor, le site du 185 Ouellette est situé dans un emplacement privilégié à proximité d'itinéraires de bus et de vélo, de nombreux parcs de stationnement, et est pratique pour les étudiants du Collège St. Clair et de l'Université de Windsor .

La responsable précise que le matériel et les ressources qui ne sont pas déplacées vers le nouvel emplacement ont été distribués à d'autres succursales de la bibliothèque.

Le personnel de la bibliothèque a travaillé d'arrache-pied pour que le 185, avenue Ouellette soit un espace accueillant pour la bibliothèque publique , affirme Kitty Pope.

Les heures d'ouverture resteront les mêmes dans l'édifice Paul Martin : de 9 h à 21 h du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h le vendredi et le samedi et de 13 h à 17 h le dimanche.