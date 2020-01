Inauguration du nouveau Centre régional d'éducation des adultes de Pikogan

Les étudiants ont débuté leurs cours en septembre dernier. Je suis présentement en secondaire 5 et en voie de terminer , explique Alicia Mowat, qui fréquente le pavillon du CREA Kitci Amik de Pikogan pour pouvoir poursuivre ses études au collégial.

Je suis déjà allée à Amos au centre le Macadam et je ne me sentais pas à ma place. Ici à Pikogan, il y a plus d'autochtones, je me sens plus à ma place. C'est bien adapté à nous autres. Alicia Mowat, étudiante

L'objectif est effectivement d'offrir une éducation culturellement adaptée aux membres de la communauté, confirme la directrice formation, emploi et développement social du conseil de la première nation Abitibiwinni, Lise Kistabish.

Veux, veux pas, au niveau des commissions scolaires qu'on a ici en région, la culture c'était difficile à faire comprendre et à gérer, soutient la directrice.

Quand tu vas dans une commission scolaire qui est non autochtone, ils ne reconnaissent pas souvent les semaines culturelles des étudiants. Lise Kistabish, directrice formation, emploi et développement social du conseil de la première nation Abitibiwinni

Aussi, avoir des cours de langues qui sont reconnus dans la diplomation, c'est important pour nous , poursuit-elle. Avoir aussi des parties de traditions, la chasse, le piégeage pour faire reconnaître ces crédits-là, c'est important pour nous. C'est pour ça qu'on a pensé avoir quelque chose qui nous ressemblait un peu plus.

Partant de l'expérience vécue à Lac-Simon depuis huit ans, le directeur du CREA Kitci Amik, Martin Adam, affirme avoir pu mettre en place dès le départ des mesures complémentaires facilitant le parcours scolaire des étudiants.

L'idée est toujours de satisfaire les besoins de la communauté , affirme M. Adam. Ce qui a été exprimé par la communauté, c'était beaucoup l'introduction au marché du travail. On avait ces services-là déjà, donc on a fait un développement au niveau de la formation des métiers semi-spécialisés. Il y avait aussi une demande pour terminer les études secondaires. Les besoins peuvent varier. Donc on va répondre au fur et à mesure aux besoins de la communauté.

Monik Kistabish est cheffe de la Première Nation Abitibiwinni, Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

La cheffe Monik Kistabish se dit fière de cette nouvelle offre de formation pensée par et pour la communauté.

Les jeunes, c'est nos futurs leaders, c'est nos futurs chefs. Moi aussi je suis passée par l'éducation aux adultes, et regardez où je suis aujourd'hui. Monik Kistabish, cheffe de la Première Nation Abitibiwinni

Une trentaine d'étudiants sont inscrits à l'éducation des adultes.

Depuis huit ans, le CREA Kitci Amik qui a démarré ses activités dans la communauté anichinabé de Lac-Simon prend de l'expansion, notamment avec l'implantation d'un pavillon à Val-d'Or il y a quelques années.

