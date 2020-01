Début des démolitions des immeubles sur la rue Galt Ouest

Au total, quatre bâtiments seront démolis d'ici la fin de la semaine et cinq autres le seront d’ici la fin du mois de mars prochain après avoir été décontaminés.

Cela permettra de mettre sur pied un projet de revitalisation du secteur, qui inclut 116 nouveaux logements sociaux, des trottoirs élargis et une piste cyclable, explique Chantal L'Espérance, conseillère municipale présidente du comité de revitalisation du centre-ville.

Image de la façade du nouveau projet sur la rue Galt Ouest qui comprendra les 116 logements sociaux. Photo : Photo fournie

Les travaux vont s’échelonner sur plusieurs mois.

On a d’autres chantiers en cours, comme le pont des grandes fourches qui commence en été et aussi la rue Wellington Sud dont la démolition commence à la mi-février. On ne veut pas tout congestionner en même temps , souligne Chantal L'Espérance.

Les 116 nouveaux logements sociaux répondront à une demande croît cette dernière

Depuis sept, on a une cadence d’environ 100 nouveaux logements sociaux à l’année en moyenne. C’est quand même un bel ajout sur le parc immobilier [à Sherbrooke] , croit Chantal L'Espérance, conseillère municipale présidente du comité de revitalisation du centre-ville.

Un ajout qui sera loin d’être suffisant à Sherbrooke qui connaît une pénurie de logements sociaux, d’après Pierre Avard, conseiller municipal et président de l’organisme le Parallèle de l'habitation sociale.