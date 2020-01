Produits forestiers Résolu : le bénéfice passe de 379 M$ à 17 M$

C’est ce qui ressort de la publication des résultats du quatrième trimestre et par le fait même de l’année complète.

Selon le communiqué de PFRProduits forestiers Résolu , l'écart s'explique essentiellement par la variation des prix de vente. Ces revenus ont chuté de 240 millions de dollars.

Pour le secteur des produits du bois, PFRProduits forestiers Résolu a connu une perte de 6 millions de dollars en 2018 contre un bénéfice de 169 millions un an plus tôt. Pour la pâte commerciale, le bénéfice est passé de 172 millions à 39 en un an.

Le prix de vente moyen du secteur pâte commerciale a diminué de plus de 200 $ par tonne métrique par rapport au sommet enregistré il y a environ un an, mais nous estimons que le cycle a atteint son creux au quatrième trimestre. Yves Laflamme, président et chef de la direction

Quant au papier journal, le bénéfice d'exploitation est passé de 74 millions de dollars à 49 millions de dollars. La crise mondiale des journaux touche fortement PFR alors que les volumes expédiés ont diminué de 192 000 tonnes métriques pour l'exercice, soit 13 %, en raison d'un recul de la demande mondiale .

Par contre, la baisse du dollar canadien a eu un impact positif de 43 millions de dollars pour Résolu.

Le président et chef de la direction, Yves Laflamme, a rappelé la récente annonce pour l'usine Kénogami. Nous sommes également ravis de notre projet nouvellement annoncé visant la modernisation de la machine à papier de Kénogami en vue de produire du papier surcalandré SCA+ de catégorie supérieure ainsi que de notre intention d'accroître notre présence dans le secteur des biomatériaux grâce à la construction d'une installation commerciale spécialisée dans la production de filaments de cellulose à cette usine, ce qui, dans les deux cas, permettra de réaliser des synergies au sein de notre réseau d'établissements au Saguenay‒Lac-Saint-Jean , a-t-il déclaré dans le communiqué de l'entreprise.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, PFR compte des installations à Alma, Dolbeau-Mistassini, Girardville, Saguenay, La Doré, Saint-Prime, Larouche, Saint-Félicien et Saint-Thomas-Didyme.