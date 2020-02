Coronavirus : quelles étapes entre la détection et la confirmation d'un cas?

Deux aspects sont actuellement considérés pour déterminer si une personne doit être soumise à un test de dépistage de 2019- nCoVnouveau coronavirus .

Le premier concerne notamment les symptômes de fièvre, de toux et/ou de difficultés à respirer que ce patient développe. Si ce dernier a un historique de voyage dans les 14 jours avant le début des symptômes dans la province de Hubei, en Chine, où est située la ville de Wuhan, alors il sera testé.

Une personne qui s’est retrouvée en contact proche d’un cas confirmé, comme dans le cadre familial par exemple, peut également être testée à titre de prévention.

Cette mesure a notamment permis de détecter l’infection qui a touché l’épouse du premier cas confirmé au Canada. Porteuse du virus depuis un voyage en Chine avec son mari, celle-ci n’a développé aucun symptôme.

Ces essais médicaux détectent des éléments ou des particules du virus en près de 24 heures , relève le Docteur David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. Les échantillons sont envoyés à l'un des 11 laboratoires de Santé publique Ontario. Si les tests sont positifs au coronavirus, le patient est considéré comme un cas présumé positif .

Comme le virus est nouveau, l'ensemble des échantillons est envoyé au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg pour des tests supplémentaires et plus précis, afin d'obtenir un résultat définitif.

En cas de confirmation, il revient au ministère de la Santé provincial de communiquer sur le cas en question.

Tout dépend de son état de santé. Les autorités sanitaires vont juger de la nécessité ou non d’hospitaliser ou de consigner la personne à l’isolement à domicile. Dans cette dernière option, l’état du patient est constamment surveillé par le service de santé local, même en l’absence de symptômes.

Les patients les plus jeunes semblent rejeter ce coronavirus assez rapidement. C’est en général plus compliqué pour les personnes plus âgées qui ont un système immunitaire moins performant, car le virus tend à rester plus longtemps.

Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario