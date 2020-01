Le château construit par un Acadien est à vendre

L’Auberge du Château Bahia, un établissement hôtelier pour le moins original, est à vendre.

Depuis une trentaine d'années, l’Acadien Jean Roussy, originaire du Nouveau-Brunswick, tient auberge dans ce singulier château situé à Pointe-à-la-Garde en Gaspésie, au cœur d'une forêt, non loin de la baie des Chaleurs.

C'est lors d'une soirée bien arrosée entre amis à Montréal que le projet d’une vie a commencé à prendre vie.

Je suis venu par ici voir mes parents à Campbellton. Je leur ai parlé de ça , raconte Jean Roussy. Ma mère a dit : “T'es fou.” Mon père a dit : “Écoute pas ta mère, moi je vais t'aider et on va bâtir un château.” Fait qu'on a commencé en 1983.

Jean Roussy, le concepteur et propriétaire du Château Bahia. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le Château Bahia s’est construit pendant 16 étés, sans plan précis, admet son créateur.

Au début, c'est moi qui décidais ce qu'on allait faire. Puis après un bout de temps, c'est le château qui me disait ce qu'il manquait ou ce qu'il fallait ajouter. Jean Roussy, propriétaire, Auberge du Château Bahia

Le château compte 12 chambres à louer, 26 pièces, 7 tourelles et 4 tours. Il y a la grande salle de banquet où on sert le déjeuner et le repas du soir. Tous les soirs, on a un souper , poursuit Jean Roussy.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L’Auberge du Château Bahia au coeur de la forêt dans la Baie-des-Chaleurs. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La clientèle, surtout québécoise et européenne, s'est bâtie principalement par le bouche-à-oreille.

Mais en dépit du succès de l'auberge qui affiche complet la majorité du temps, M. Roussy avoue être fatigué, ce qui le pousse à vendre l'oeuvre d'une vie.

J’adore ça , explique-t-il. Sauf que ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Il admet avoir moins envie de s'occuper de la gestion de l'établissement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L’Auberge du Château Bahia, un établissement hôtelier unique dans la Baie-des-Chaleurs. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le prix de vente : environ 700 000 dollars. Une aubaine, insiste son propriétaire. On le vend pour un tiers du coût que ça coûterait pour le bâtir aujourd'hui , dit M. Roussy. Il affirme que, selon les évaluations qu’il a reçues, la propriété coûterait 1,6 million de dollars à construire de nos jours.

Jean Roussy n'est pas du tout triste à l'idée de vendre son château. Ça n'a été que du bonheur tout le long , lance-t-il.

Je me suis fait des amis qui sont parmi mes meilleurs amis , confie l'homme d’affaires. C’est une richesse que j’ai reçue avec ça. Il n’y a pas de prix à ça.

D’après le reportage de Serge Bouchard